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22 Yıldır AK Parti'ye Oy Veren Vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boykot Çağrısına İsyan Etti

22 Yıldır AK Parti'ye Oy Veren Vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boykot Çağrısına İsyan Etti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 22:32

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde fiyat pahalılığına karşı 'satın almama özgürlüğü' vurgusu yaparak vatandaşlara boykot çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fiyat artışlarına karşı yaptığı boykot çağrısı, sokak röportajlarında da gündeme geldi. 22 yıldır AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş, fiyatların yükselmesine isyan ederek yaşadığı durumu anlattı.

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Bir çift çoraba 135 TL verdiğini söyleyen vatandaş, "Lanet olsun ya! Devlet, '10 TL olan bir şeyi sen niye 40 TL'ye satıyorsun?' diyebilmeli. Vatandaşa bunu bırakmamalı." sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına tepki gösterdi.

Bir çift çoraba 135 TL verdiğini söyleyen vatandaş, "Lanet olsun ya! Devlet, '10 TL olan bir şeyi sen niye 40 TL'ye satıyorsun?' diyebilmeli. Vatandaşa bunu bırakmamalı." sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına tepki gösterdi.

Erdoğan'ı desteklediğini ancak hayat pahalılığı konusunda eleştirdiğini belirten vatandaş, muhalefetin de güven vermediğini dile getirdi.

Erdoğan'ı desteklediğini ancak hayat pahalılığı konusunda eleştirdiğini belirten vatandaş, muhalefetin de güven vermediğini dile getirdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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withlove

Celladına aşik bir vatandaş, ne denir ki daha çok destekleoldu mu ceneni kapa şimdi !!!

pypar

Yalan söylüyor pazar seçim olsa yi e akp ye verir

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