'Aminn' Diyen Fenomenle Dalga Geçerken Dünyanın En Güzel Evlilik Teklifini Alan Kadın

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TikTok'ta "@bukettkaragoz" ismiyle paylaşımlar yapan kadın da, sevgilisinin kendisine aldığı çiçek ve balon hediyesini görünce Gizem Yıldız taklidi yaptı.
Fenomen Gizem Yıldız taklidi yaparken sürpriz bir şekilde evlilik teklifi alan Alinda Buket Karagöz ise o anlarda şoke olurken, yaptığı paylaşım da viral oldu.
"Biz 6 sene önce bu sahilde tanışmıştık ve bugün aynı sahilde evet demek benim için çok duygusaldı. Eniştenizi daha önce çok fazla paylaşmamıştım sizinle ama bu anı paylaşmak istedim. Ben evet dedim."
İşte o anlar: 👇
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