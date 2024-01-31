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'Aminn' Diyen Fenomenle Dalga Geçerken Dünyanın En Güzel Evlilik Teklifini Alan Kadın

'Aminn' Diyen Fenomenle Dalga Geçerken Dünyanın En Güzel Evlilik Teklifini Alan Kadın

Arya
Arya - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 12:33

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Sevgilisini araba içerisinde beklerken aldığı sürpriz karşısında heyecanlanan ve peş peşe 'Amin' diyen Gizem Yıldız, o videosunun ardından ise fenomen olmuştu.

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TikTok'ta "@bukettkaragoz" ismiyle paylaşımlar yapan kadın da, sevgilisinin kendisine aldığı çiçek ve balon hediyesini görünce Gizem Yıldız taklidi yaptı.

TikTok'ta "@bukettkaragoz" ismiyle paylaşımlar yapan kadın da, sevgilisinin kendisine aldığı çiçek ve balon hediyesini görünce Gizem Yıldız taklidi yaptı.

Gizem Yıldız'ın fenomen olmasını sağlayan o 'Amin' anları için sizi böyle alalım: 👇

Fenomen Gizem Yıldız taklidi yaparken sürpriz bir şekilde evlilik teklifi alan Alinda Buket Karagöz ise o anlarda şoke olurken, yaptığı paylaşım da viral oldu.

Fenomen Gizem Yıldız taklidi yaparken sürpriz bir şekilde evlilik teklifi alan Alinda Buket Karagöz ise o anlarda şoke olurken, yaptığı paylaşım da viral oldu.

"Biz 6 sene önce bu sahilde tanışmıştık ve bugün aynı sahilde evet demek benim için çok duygusaldı. Eniştenizi daha önce çok fazla paylaşmamıştım sizinle ama bu anı paylaşmak istedim. Ben evet dedim."

"Biz 6 sene önce bu sahilde tanışmıştık ve bugün aynı sahilde evet demek benim için çok duygusaldı. Eniştenizi daha önce çok fazla paylaşmamıştım sizinle ama bu anı paylaşmak istedim. Ben evet dedim."

İşte o anlar: 👇

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