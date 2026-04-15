Amerikalı Bir Genç Kız Çok Çalışmasına Rağmen Faturalarını Bile Ödeyemediği İçin İsyan Etti

Geçtiğimiz günlerde Amerikalı bir genç kız, sürekli çalışmasına rağmen geçinemediğini söyleyip arabada ağlamıştı. Amerika'nın yüzyıllardır sunduğu 'çok çalış, kurallara uy ve başarı seni bulur' vaadi gençleri hayal kırıklığına uğrattı. Geçim sıkıntısı ile karşı karşıya kalan gençler ne yapacağını şaşırdı haliyle.

Yine bir genç kız, benzer şekilde arabada hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı. Kendi yaşındaki gençlerin Coachella'da eğlenirken, her şeye paralarının yettiği havası estirdiklerini, fakat kendisinin faturaları bile ödeyemediğini söyleyerek yaşananlara isyan etti.