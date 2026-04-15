Amerikalı Bir Genç Kız Çok Çalışmasına Rağmen Faturalarını Bile Ödeyemediği İçin İsyan Etti

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.04.2026 - 13:47

Geçtiğimiz günlerde Amerikalı bir genç kız, sürekli çalışmasına rağmen geçinemediğini söyleyip arabada ağlamıştı. Amerika'nın yüzyıllardır sunduğu 'çok çalış, kurallara uy ve başarı seni bulur' vaadi gençleri hayal kırıklığına uğrattı. Geçim sıkıntısı ile karşı karşıya kalan gençler ne yapacağını şaşırdı haliyle. 

Yine bir genç kız, benzer şekilde arabada hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı. Kendi yaşındaki gençlerin Coachella'da eğlenirken, her şeye paralarının yettiği havası estirdiklerini, fakat kendisinin faturaları bile ödeyemediğini söyleyerek yaşananlara isyan etti.

"Sinir krizi videoları bireysel çöküşlerin değil sistemik bir sorunun yansıması."

Amerikan rüyası tam zamanlı çalışan birinin rahatça geçineceği, ev sahibi olacağı ve geleceğe güvenle bakabileceği bir hayat vaat ediyordu. Bugün Amerika'nın büyük şehirlerinde tek odalı bir daire kirası aylık 2.000 ila 4.000 dolar arasında. Asgari ücretle bu rakamı karşılamak neredeyse imkansız.

Bunun yanında bir de ciddi bir 'özenti' kültürü var. Gençler, sosyal medyadaki gibi çalışmadan yalnızca keyif yaprak sürdürebilecekleri bir hayatın hayalini kuruyor. Hayaller ve gerçekler arasındaki bu uçurum da psikolojilerini ciddi anlamda etkiliyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
