Ameliyat Öncesi Hastane Odasında Onlyfans İçin Twerk Videosu Çeken Kadın Doktora Yakalandı

'@maidi.bear' ismiyle paylaşımlar yapan ve yetişkinlere yönelik içeriklerin paylaşıldığı Onlyfans'a içerik üreten kadın, ameliyat öncesi fena yakalandı.
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Ameliyat önlüğü ile hastane odasında twerk videosu çekmek isteyen kadın doktora yakalandı.
Onlyfans için video çektiğini belirten kadın o anlarda twerk yaparken kapının açılması ile video kaydını durduruyor.
İşte o anlar: 👇
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Emre yine formundasın kanka 😂 yalnız kız güzel twerk yapıyor geniş kalçalı kadınların twerkleri fena oluyor 😍
biri alkol alır yapar. biri ameliyata girerken yapar. anladık g.tünüz var
Doktor: Olayın ciddiyetini kavra lan 😅😅😅