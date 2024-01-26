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Ameliyat Öncesi Hastane Odasında Onlyfans İçin Twerk Videosu Çeken Kadın Doktora Yakalandı

Ameliyat Öncesi Hastane Odasında Onlyfans İçin Twerk Videosu Çeken Kadın Doktora Yakalandı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 12:56

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'@maidi.bear' ismiyle paylaşımlar yapan ve yetişkinlere yönelik içeriklerin paylaşıldığı Onlyfans'a içerik üreten kadın, ameliyat öncesi fena yakalandı.

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Ameliyat önlüğü ile hastane odasında twerk videosu çekmek isteyen kadın doktora yakalandı.

Ameliyat önlüğü ile hastane odasında twerk videosu çekmek isteyen kadın doktora yakalandı.

Onlyfans için video çektiğini belirten kadın o anlarda twerk yaparken kapının açılması ile video kaydını durduruyor.

Onlyfans için video çektiğini belirten kadın o anlarda twerk yaparken kapının açılması ile video kaydını durduruyor.

İşte o anlar: 👇

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JİGOLO

Emre yine formundasın kanka 😂 yalnız kız güzel twerk yapıyor geniş kalçalı kadınların twerkleri fena oluyor 😍

s.rtc

biri alkol alır yapar. biri ameliyata girerken yapar. anladık g.tünüz var

ömer

Doktor: Olayın ciddiyetini kavra lan 😅😅😅