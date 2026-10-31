Evden Çıkmayan 40 ve 42 Yaşındaki Oğullarına Dava Açıp Kazandı
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İkisi de çalışıyordu ama eve hiçbir katkı yapmıyordu
İtalya'da 18-34 yaş arasındaki gençlerin yüzde 67'si aileyle yaşıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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