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Yaşam
Evden Çıkmayan 40 ve 42 Yaşındaki Oğullarına Dava Açıp Kazandı

Evden Çıkmayan 40 ve 42 Yaşındaki Oğullarına Dava Açıp Kazandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 15:45
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İtalya'nın Pavia kentinde yaşayan 75 yaşındaki bir anne, evden ayrılmayı reddeden 40 ve 42 yaşındaki iki oğluna dava açtı. Ekim 2023'te sonuçlanan davada mahkeme anneyi haklı buldu. Kardeşlerin 18 Aralık'a kadar evden çıkmasına karar verildi.

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İkisi de çalışıyordu ama eve hiçbir katkı yapmıyordu

İkisi de çalışıyordu ama eve hiçbir katkı yapmıyordu

Yerel basına yansıyan bilgilere göre iki kardeşin de bir işi vardı. Buna rağmen ev işlerine yardım etmiyor, evin masraflarına da katkıda bulunmuyorlardı. Anne, oğullarından defalarca evden ayrılmalarını istedi ama ikisi de bunu kabul etmedi.

Davaya bakan hakim Simona Caterbi, anne babanın çocuklarına bakma yükümlülüğünün 40 yaşını geçmiş evlatlar için artık geçerli olmadığına hükmetti. Mahkeme, kardeşler hakkında tahliye kararı verdi.

İtalya'da 18-34 yaş arasındaki gençlerin yüzde 67'si aileyle yaşıyor

İtalya'da 18-34 yaş arasındaki gençlerin yüzde 67'si aileyle yaşıyor

İtalya İstatistik Kurumu verilerine göre 2022'de 18-34 yaş arasındaki gençlerin yüzde 67,6'sı, yani yaklaşık 7 milyon kişi ailesiyle yaşıyordu. Bu oran 1983'te yüzde 49'du. 30 yaşın üzerinde olup hala ailesiyle yaşayanların sayısı da 2 milyonu aşıyor.

Ağustos 2023'te ülkedeki işsizlik oranı yüzde 7,8, gençler arasında ise yüzde 22,3'tü.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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