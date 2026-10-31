Evden Çıkmayan 40 ve 42 Yaşındaki Oğullarına Dava Açıp Kazandı

Yerel basına yansıyan bilgilere göre iki kardeşin de bir işi vardı. Buna rağmen ev işlerine yardım etmiyor, evin masraflarına da katkıda bulunmuyorlardı. Anne, oğullarından defalarca evden ayrılmalarını istedi ama ikisi de bunu kabul etmedi.

Davaya bakan hakim Simona Caterbi, anne babanın çocuklarına bakma yükümlülüğünün 40 yaşını geçmiş evlatlar için artık geçerli olmadığına hükmetti. Mahkeme, kardeşler hakkında tahliye kararı verdi.