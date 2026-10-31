Dizi İptallerinden Sezonun Reyting Rekoruna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
31 Ekim Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Tuzlu Kahve'nin Candan ve Taylan'ının Aşk-ı Memnu'yu hiç izlemediği ortaya çıktı.
Muhtemel Aşk'ta Defne'nin teyzesi Suzan Poyraz'ı canlandıran Selen Domaç, 22. bölümde diziden ayrılıyor.
Kızılcık Şerbeti'nin tekrar bölümü ABC1'de 3,24 alarak 6. sıraya yerleşti.
Yaprak Dökümü, ilk bölümünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen ekrandan düşmüyor.
"Pembe" Sibel Taşçıoğlu, yüzde 32 ile açık ara birinci oldu.
Taşacak Bu Deniz, Total'de 11,52 ve ABC1'de 11,12 ile sezonun reyting rekortmeni oldu.
Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 5. bölümüyle Total'de 11,52 alarak üç listenin de zirvesine yerleşti.
Bu hafta 6 dizinin yeni bölümü iptal edildi. Diziler yerine tekrar ya da film yayınlandı.
Enis Arıkan'ın Boş Ders'ine konuk olan Eda Ece ve Şevval Sam, Tuzlu Kahve'nin kadro sürecine dair bilinmeyen bir detayı paylaştı.
Nihat Sırdar'a konuk olan Bennu Yıldırımlar, Ferhunde'nin sevilme nedenini izleyicinin kendi hayatına bağladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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