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Dizi İptallerinden Sezonun Reyting Rekoruna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Dizi İptallerinden Sezonun Reyting Rekoruna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 15:46
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

31 Ekim Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Tuzlu Kahve'nin Candan ve Taylan'ının Aşk-ı Memnu'yu hiç izlemediği ortaya çıktı.

Tuzlu Kahve'nin Candan ve Taylan'ının Aşk-ı Memnu'yu hiç izlemediği ortaya çıktı.

Tuzlu Kahve setinin en eğlenceli itirafı bu kez Aşk-ı Memnu üzerinden geldi! İki oyuncunun Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan dizilerinden birini hiç izlemediği ortaya çıktı. Eda Ece'nin tepkisi ise gecikmedi.

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Muhtemel Aşk'ta Defne'nin teyzesi Suzan Poyraz'ı canlandıran Selen Domaç, 22. bölümde diziden ayrılıyor.

Muhtemel Aşk'ta Defne'nin teyzesi Suzan Poyraz'ı canlandıran Selen Domaç, 22. bölümde diziden ayrılıyor.

Show TV’nin perşembe akşamlarındaki dizisi Muhtemel Aşk’ta ilk ayrılık belli oldu. Defne’nin teyzesi Suzan Poyraz’a hayat veren Selen Domaç, karakterinin hikâyesi sona erdiği için diziye veda ediyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Domaç, 22. bölümde kadrodan ayrılacak. Üstelik bu gelişme, dizinin final yapacağı konuşulurken geldi.

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Kızılcık Şerbeti'nin tekrar bölümü ABC1'de 3,24 alarak 6. sıraya yerleşti.

Kızılcık Şerbeti'nin tekrar bölümü ABC1'de 3,24 alarak 6. sıraya yerleşti.

Kızılcık Şerbeti bu hafta yeni bölümle ekrana gelmedi, ancak tekrar bölümünün reytingi şaşırttı. Show TV'nin 30 Ekim Cuma akşamı yayınladığı tekrar, hafta içinde yeni bölümle ekrana gelen üç dizinin önüne geçti.

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Yaprak Dökümü, ilk bölümünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen ekrandan düşmüyor.

Yaprak Dökümü, ilk bölümünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen ekrandan düşmüyor.

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar, ilk bölümünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen ekrandan düşmeyen dizinin izleyiciyi neden hâlâ yakaladığını anlattı. Usta oyuncuya göre mesele hikâyenin kendisinde değil, izleyicinin dizide bulduğu duyguda saklı.

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"Pembe" Sibel Taşçıoğlu, yüzde 32 ile açık ara birinci oldu.

"Pembe" Sibel Taşçıoğlu, yüzde 32 ile açık ara birinci oldu.

Kızılcık Şerbeti’nde hangi karakterin geri dönmesi gerektiğini sorduğumuz anket sona erdi. Oyların %32'sini alan “Pembe” Sibel Taşçıoğlu açık ara birinci oldu. Onu %24 ile “Alev” Müjde Uzman ve %17 ile “Doğa” Sıla Türkoğlu izledi. Yapımcı Faruk Turgut’un “Pembe öldü işte, başka biri geldi” sözlerinin üzerinden henüz iki hafta geçmişken çıkan sonuç dikkat çekti.

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Taşacak Bu Deniz, Total'de 11,52 ve ABC1'de 11,12 ile sezonun reyting rekortmeni oldu.

Taşacak Bu Deniz, Total'de 11,52 ve ABC1'de 11,12 ile sezonun reyting rekortmeni oldu.

Taşacak Bu Deniz, 30 Ekim Cuma akşamı Total'de 11,52 alarak sezonun en yüksek dizi reytingine imza attı. Peki yeni sezonda 10 barajını aşabilen başka dizi var mı? Cevap şaşırtıcı: Eylül'den bu yana ekrana gelen onlarca dizi arasında 10 reytingi görebilen yalnızca 2 yapım var.

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Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 5. bölümüyle Total'de 11,52 alarak üç listenin de zirvesine yerleşti.

Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 5. bölümüyle Total'de 11,52 alarak üç listenin de zirvesine yerleşti.

Kızılcık Şerbeti Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tekrar bölümle ekrana gelince Taşacak Bu Deniz cuma akşamı yeni bölümüyle yarışan tek dizi oldu. Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi, Total’de 11,52, AB’de 9,11, ABC1'de 11,12 alarak üç listenin de zirvesine yerleşti. Kızılcık Şerbeti’nin tekrarı ise Total’de 8. sırada kaldı.

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Bu hafta 6 dizinin yeni bölümü iptal edildi. Diziler yerine tekrar ya da film yayınlandı.

Bu hafta 6 dizinin yeni bölümü iptal edildi. Diziler yerine tekrar ya da film yayınlandı.

Bu hafta ekranlarda alışılmadık bir tablo vardı. 29 Ekim Perşembe'den 31 Ekim Cumartesi'ye kadar tam 6 dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Ancak bu durum dizi sektörü için ilk değil. Geçen yıl nisan ayında da Ramazan Bayramı arasının hemen ardından 3 günde 5 dizinin yeni bölümü son anda iptal edilmişti.

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Enis Arıkan'ın Boş Ders'ine konuk olan Eda Ece ve Şevval Sam, Tuzlu Kahve'nin kadro sürecine dair bilinmeyen bir detayı paylaştı.

Enis Arıkan'ın Boş Ders'ine konuk olan Eda Ece ve Şevval Sam, Tuzlu Kahve'nin kadro sürecine dair bilinmeyen bir detayı paylaştı.

Tuzlu Kahve'nin en çok konuşulan karakterlerinden biri olan Candan'ın perde arkasından yeni bir hikaye çıktı. Enis Arıkan'ın Boş Ders programına konuk olan Eda Ece ve Şevval Sam, rolün Şevval Sam'a nasıl geldiğini ilk kez bu kadar açık anlattı. Meğer Candan için ilk adımı atan isim Eda Ece değil, dizinin yönetmeniymiş!

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Nihat Sırdar'a konuk olan Bennu Yıldırımlar, Ferhunde'nin sevilme nedenini izleyicinin kendi hayatına bağladı.

Nihat Sırdar'a konuk olan Bennu Yıldırımlar, Ferhunde'nin sevilme nedenini izleyicinin kendi hayatına bağladı.

Yaprak Dökümü'nde Fikret'e hayat veren Bennu Yıldırımlar, dizinin yıllarca 'kötü gelin' olarak anılan karakteri Ferhunde'ye dair dikkat çekici bir yorum yaptı. Nihat Sırdar'ın programında konuşan usta oyuncu, karakterin neden bu kadar sevildiğini tek cümleyle açıkladı. Peki Yıldırımlar'a göre o sır neydi?

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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