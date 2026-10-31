İlk Kez Olmuyor! Geçen Sene 3 Günde 5 Dizinin İptal Edildiği Ortaya Çıktı
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Bu hafta ekranlarda alışılmadık bir tablo vardı. 29 Ekim Perşembe'den 31 Ekim Cumartesi'ye kadar tam 6 dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Ancak bu durum dizi sektörü için ilk değil. Geçen yıl nisan ayında da Ramazan Bayramı arasının hemen ardından 3 günde 5 dizinin yeni bölümü son anda iptal edilmişti.
Bu hafta 6 dizinin yeni bölümü iptal edildi. Diziler yerine tekrar ya da film yayınlandı.
Yapımcı iptal sebebi olarak bayramı gösterdi, kulisler ise reklam gelirini konuşuyor.
Nisan 2025'te de 3 günde 5 dizinin yeni bölümü iptal edilmişti.
Ertelenen diziler önümüzdeki hafta ekrana dönecek.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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