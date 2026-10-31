İlk Kez Olmuyor! Geçen Sene 3 Günde 5 Dizinin İptal Edildiği Ortaya Çıktı

Geçen yıl Ramazan Bayramı nedeniyle diziler bir haftalık ara vermişti. Ancak aranın ardından ekrana dönmesi beklenen bazı diziler yeni haftada da yayınlanmadı.

Arka Sokaklar, Can Borcu, Şakir Paşa Ailesi ve Deha'nın yeni bölümleri son anda yayın akışından çıkarıldı. Kısa süre sonra listeye Kızıl Goncalar da eklendi. O dönemde de resmi bir açıklama yapılmamış, kulislerde iptallerin nedeni reklam gelirlerinin bölüm maliyetlerini karşılamaması olarak konuşulmuştu.

Üstelik bu tek örnek de değildi. Ocak 2025'te Kartalkaya'daki otel yangını sonrası ilan edilen milli yas sırasında İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda ve Siyah Kalp ertelenmişti. Birsen Altuntaş o dönemde de yas ortamının yanında yeterli reklam olmadığını iddia etmişti.