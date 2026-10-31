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İlk Kez Olmuyor! Geçen Sene 3 Günde 5 Dizinin İptal Edildiği Ortaya Çıktı

İlk Kez Olmuyor! Geçen Sene 3 Günde 5 Dizinin İptal Edildiği Ortaya Çıktı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 10:18
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Bu hafta ekranlarda alışılmadık bir tablo vardı. 29 Ekim Perşembe'den 31 Ekim Cumartesi'ye kadar tam 6 dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Ancak bu durum dizi sektörü için ilk değil. Geçen yıl nisan ayında da Ramazan Bayramı arasının hemen ardından 3 günde 5 dizinin yeni bölümü son anda iptal edilmişti.

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Bu hafta 6 dizinin yeni bölümü iptal edildi. Diziler yerine tekrar ya da film yayınlandı.

Bu hafta 6 dizinin yeni bölümü iptal edildi. Diziler yerine tekrar ya da film yayınlandı.

Perşembe akşamı Show TV'de Muhtemel Aşk'ın 20. bölümü yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi ekrana geldi. NOW, Halef: Köklerin Çağrısı'nın 41. bölümünü erteleyip akşam kuşağını Atatürk 2 filmine ayırdı. Star TV ise Sevdiğim Sensin'in yeni bölümü yerine tekrar yayınladı.

Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 145. bölümü yayınlanmadı. Böylece Ceren Karakoç'un 'Nursema' olarak diziye dönüşü de bir hafta ertelenmiş oldu.

Cumartesi akşamı ise Star TV'de Başkalarının Hayatı ve Kanal D'de Güller ve Günahlar yayın akışından çıkarıldı. İki dizinin yerine de tekrar bölümleri yayınlanacak.

Yapımcı iptal sebebi olarak bayramı gösterdi, kulisler ise reklam gelirini konuşuyor.

Yapımcı iptal sebebi olarak bayramı gösterdi, kulisler ise reklam gelirini konuşuyor.

Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi Gold Film, ertelemenin nedenini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak açıkladı. Perşembe akşamki değişikliklerin de bayram programlarıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

Ancak gazeteci Birsen Altuntaş, kanalların yeterli reklam alamadığını ve ertelemelerin asıl sebebinin bu olduğunu öne sürdü. Bayramdan iki gün sonra gelen cumartesi ertelemeleri de bu iddiayı yeniden gündeme taşıdı. Star TV ve Kanal D'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Nisan 2025'te de 3 günde 5 dizinin yeni bölümü iptal edilmişti.

Nisan 2025'te de 3 günde 5 dizinin yeni bölümü iptal edilmişti.

Geçen yıl Ramazan Bayramı nedeniyle diziler bir haftalık ara vermişti. Ancak aranın ardından ekrana dönmesi beklenen bazı diziler yeni haftada da yayınlanmadı.

Arka Sokaklar, Can Borcu, Şakir Paşa Ailesi ve Deha'nın yeni bölümleri son anda yayın akışından çıkarıldı. Kısa süre sonra listeye Kızıl Goncalar da eklendi. O dönemde de resmi bir açıklama yapılmamış, kulislerde iptallerin nedeni reklam gelirlerinin bölüm maliyetlerini karşılamaması olarak konuşulmuştu.

Üstelik bu tek örnek de değildi. Ocak 2025'te Kartalkaya'daki otel yangını sonrası ilan edilen milli yas sırasında İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda ve Siyah Kalp ertelenmişti. Birsen Altuntaş o dönemde de yas ortamının yanında yeterli reklam olmadığını iddia etmişti.

Ertelenen diziler önümüzdeki hafta ekrana dönecek.

Ertelenen diziler önümüzdeki hafta ekrana dönecek.

Şu ana kadar dizilerden herhangi biri için final kararı açıklanmadı. Muhtemel Aşk, Halef: Köklerin Çağrısı ve Sevdiğim Sensin'in 5 Kasım Perşembe, Kızılcık Şerbeti'nin 6 Kasım Cuma, Başkalarının Hayatı ve Güller ve Günahlar'ın ise 7 Kasım Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelmesi bekleniyor.

Peki önümüzdeki haftalarda yeni ertelemeler gelecek mi? Kanalların yayın akışındaki değişiklikler izleyicilerin de gözünden kaçmazken sektördeki reklam tartışması bir süre daha gündemde kalacak gibi görünüyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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