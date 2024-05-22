Almanya'ya Taşındıktan Sonra Hayatında Değişen Şeyleri Anlatan Kadın Viral Oldu

Son yıllarda Türkiye özellikle Almanya gibi Batı ülkelerine çok sık göç vermeye başladı. Haliyle Türkiye'den çıkıp imkanları daha farklı ülkelere yerleşen kişiler de sosyal medya aracılığıyla deneyimlerini sık sık paylaşıyor. Bir kadın da hayatında neler değiştiğini kısa ve öz bir şekilde madde madde anlattı.