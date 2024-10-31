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Almanya 3. Lig Ekibinden Tribün Şov! Stadyumu Ateşe Verdiler

Almanya 3. Lig Ekibinden Tribün Şov! Stadyumu Ateşe Verdiler

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
31.10.2024 - 16:16

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Almanya 3. Lig ekiplerinden Dynamo Dresden taraftarının tribün şovu sosyal medyada gündem oldu. Sahayı adeta ateşe veren taraftarlar, izleyenlere seyir zevki yüksek dakikalar yaşattı.

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Almanya 3. lig takımları Dynamo Dresden - SV Darmstadt karşılaşmasında seyir zevki yüksek bir koreografi hazırlandı.

Almanya 3. lig takımları Dynamo Dresden - SV Darmstadt karşılaşmasında seyir zevki yüksek bir koreografi hazırlandı.

Dynamo Dresden taraftarları tribünde yaktıkları turuncu meşalelerle adeta alev topu yarattı. Karşılıklı gollerle geçen maçın galibi 2-3'lük skorla SV Darmstadt oldu.

Dynamo Dresden taraftarları tribünde yaktıkları turuncu meşalelerle adeta alev topu yarattı. Karşılıklı gollerle geçen maçın galibi 2-3'lük skorla SV Darmstadt oldu.

Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni aldı. İşte o görüntüler; 🎥 👇

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