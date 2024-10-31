Almanya 3. Lig Ekibinden Tribün Şov! Stadyumu Ateşe Verdiler

Almanya 3. Lig ekiplerinden Dynamo Dresden taraftarının tribün şovu sosyal medyada gündem oldu. Sahayı adeta ateşe veren taraftarlar, izleyenlere seyir zevki yüksek dakikalar yaşattı.
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Almanya 3. lig takımları Dynamo Dresden - SV Darmstadt karşılaşmasında seyir zevki yüksek bir koreografi hazırlandı.
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Dynamo Dresden taraftarları tribünde yaktıkları turuncu meşalelerle adeta alev topu yarattı. Karşılıklı gollerle geçen maçın galibi 2-3'lük skorla SV Darmstadt oldu.
Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni aldı. İşte o görüntüler; 🎥 👇
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