Tekirdağ Çorlu'da Bariyerlere Saplanın Aracın Sürücüsü Kazadan Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

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Kaza, Çorlu çevre yolunda meydana geldi. Ergene istikametine doğru ilerleyen araç sürücüsü M.D., yol ayrımına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle bariyerlere ok gibi saplanan araçtan burnu bile kanamadan çıkan araç sürücüsü M.D. "Allah'ın hikmeti diyelim. Verilmiş sadakamız varmış. Yaptığımız iyilikler bugün önümüze çıktı." dedi.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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