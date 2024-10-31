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Tekirdağ Çorlu'da Bariyerlere Saplanın Aracın Sürücüsü Kazadan Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Tekirdağ Çorlu'da Bariyerlere Saplanın Aracın Sürücüsü Kazadan Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
31.10.2024 - 15:28

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Tekirdağ Çorlu'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol ayrımında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü,'Verilmiş sadakamız varmış. Yaptığımız iyilikler bugün önümüze çıktı.' dedi. 

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Kaza, Çorlu çevre yolunda meydana geldi. Ergene istikametine doğru ilerleyen araç sürücüsü M.D., yol ayrımına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kaza, Çorlu çevre yolunda meydana geldi. Ergene istikametine doğru ilerleyen araç sürücüsü M.D., yol ayrımına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerlere ok gibi saplanan araçtan burnu bile kanamadan çıkan araç sürücüsü M.D. "Allah'ın hikmeti diyelim. Verilmiş sadakamız varmış. Yaptığımız iyilikler bugün önümüze çıktı." dedi.

Çarpmanın etkisiyle bariyerlere ok gibi saplanan araçtan burnu bile kanamadan çıkan araç sürücüsü M.D. "Allah'ın hikmeti diyelim. Verilmiş sadakamız varmış. Yaptığımız iyilikler bugün önümüze çıktı." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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