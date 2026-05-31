Alemin Kıralı Buluşmasından Uzak Şehir Ceren Moray'ın Ayrılık İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
31.05.2026 - 17:52
31 Mayıs Pazar günü televizyon dünyasında yine yoğun bir gündem yaşandı. Gün boyunca yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler paylaşılırken, diziler ve oyuncularla ilgili kulis bilgileri de konuşuldu. Yapım şirketlerinin yeni projeleri için yürüttüğü çalışmalar hız kesmeden devam etti. Bazı dizilerin kadrolarına katılan yeni isimler gündeme gelirken, setlerden gelen haberler de ilgi gördü. Reytinglerde öne çıkan yapımlar ve ekranların sevilen oyuncularıyla ilgili gelişmeler izleyicilerin yakın takibindeydi. Televizyon dünyasında yaşanan hareketlilik sosyal medyada da geniş yer buldu. Biz de gün içerisinde öne çıkan başlıkları sizler için bir araya getirdik.

Türk televizyon tarihinin sevilen komedi yapımlarından Alemin Kıralı, yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Bu kez gündeme gelen gelişme ise dizinin oyuncularını yeniden buluşturan bir paylaşım oldu. Birsu Demir, Şafak Sezer ile bir araya geldiği anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, Alemin Kıralı dizisinde çocuk yaşta rol almış ve geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Şafak Sezer ise dizinin merkezindeki karakterlerden biri olarak projeye damgasını vurmuştu. İkilinin ekrandaki uyumu dizinin en çok konuşulan detaylarından biri olmuştu. Bu nedenle yıllar sonra gelen buluşma da dikkat çekti.

Alemin Kıralı yalnızca yayınlandığı dönemde değil, sonrasında da izlenmeye devam eden yapımlar arasında yer aldı. Dizinin sahneleri sosyal medya platformlarında sık sık paylaşılıyor. Özellikle Aslan ve Oben arasında geçen diyaloglar hala izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Kanal D’nin yeni sezondaki önemli yapımlarından biri olması beklenen Daha 17 için hazırlıklar sürüyor.

Şimdi ise dizi için yeni bir tanıtım çalışması devreye alındı. Bu kez reklamlar araçların üzerinde yer aldı. Şehrin farklı noktalarında görülen araçlar sayesinde dizinin adı daha geniş bir kitleye ulaştı. Özellikle trafikte ve yoğun bölgelerde dikkat çeken bu uygulama sosyal medyada da konuşulmaya başladı.

Uzak Şehir sezon finaline yaklaşırken ayrılacak karakterler merak ediliyor.

Özellikle sosyal medya platformlarında Meryem karakterinin hikâyesinin sona erebileceğine dair yorumlar yapıldı. Bazı izleyiciler karakterin yeni sezonda yer almaması gerektiğini savunurken bazıları ise hikâyenin devam etmesini istedi. Bu tartışmalar kısa sürede dizi takipçileri arasında en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Sezon finalinde yaşanacak gelişmelerin ardından Meryem’in kaderinin belli olacağı düşünülüyordu.

Merak edilen konu sonunda gazeteci Birsen Altuntaş’a da soruldu. Uzak Şehirtakipçilerinden gelen sorulara yanıt veren Altuntaş, şu an için netleşmiş bir durum olmadığını ifade etti. Gazeteci, yapım ekibinin ve senaryo tarafının yeni sezon planlamaları üzerinde çalıştığını belirtti. Konuyla ilgili değerlendirmesinde ise “Bakalım yeni sezonda hikayeyi nasıl kuracaklar” sözlerini kullandı. Bu açıklama, Ceren Moray’ın diziden ayrılacağı yönündeki iddiaları doğrulamadığı gibi devam edeceğini de göstermedi. Yani Ceren Moray’ın devam edip etmeyeceği hala netleşen durumlar arasında değil.

Son olarak 2023-2025 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi çeken Kızıl Goncalar'ı yazan Şükrü Necati Şahin yepyeni bir projeye hazırlanıyor.

Kızıl Goncalar, Kulüp, Vatanım Sensin gibi başarılı yapımları yazan Şükrü Necati Şahin, geçtiğimiz sezon yeni bir dizi hazırlığına başlamıştı. Çiçekler Açar olarak değiştirilen dizi için önce TV kanalı daha sonra ise dijital platform düşünülmüş, sonrasında da proje rafa kaldırılmıştı.

İzmir’in şanlı Kurtuluş mücadelesi yıllarında geçecek olan ve şimdilik kod adı Şapkacı Kadınlar olan dizi için hazırlıklara başlandı. Ayşe adlı bir köylü kadınının şapka devrimiyle beraber kaderini yeniden yazıp bir stil ikonuna dönüşme hikayesini çarpıcı bir dille anlatılacağı dizi için kanal görüşmeleri sürüyor. O3 Medya'nın üstleneceği iddia edilen dizinin başrolü için önce Pınar Deniz'in adı geçmiş, ünlü oyuncu hamile olduğu için daha sonra Demet Özdemir'le görüşülmüştü. Dizinin başrolü kim olacak sorusu hala merak konusu...

30 Mayıs Cumartesi gününün reyting sonuçları belli oldu.

Bayram tatili nedeniyle birçok kanal dizilerinin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı. Bazı yapımlar sezon finali yaparken bazıları ise tekrar bölümleriyle ekranlarda yer aldı. Böyle bir tabloda Gönül Dağı, yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkan tek dizi oldu.

Açıklanan sonuçlara göre Gönül Dağı, Total kategorisinde 3,94 reyting aldı ve günü dördüncü sırada tamamladı. 30 Mayıs Cumartesi gününün reyting sonuçlarında ilk üç sırayı futbol yayınları aldı. TRT1 ekranlarında yayınlanan Paris Saint Germain - Arsenal karşılaşması günün en çok izlenen yapımı olurken, UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Töreni ikinci sırada yer aldı. Dünya Kupası Finalleri yayını ise listenin üçüncü basamağına yerleşti.

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisi düşük reytinglerin ardından final kararı aldı.

Yüksek beklentilerle sezona başlayan ancak beklendiği gibi gitmeyen dizi için final kararı kaçınılmaz olmuştu. Mert Yazıcıoğlu'nun önce Mahassine Marabet daha sonra Alina Boz'la partner olduğu proje ilgi görse de reyting kaygısı öne geçti. Eşi Umut Evirgen'le birlikte Kanye West konserine katılan Alina Boz, final kararı alan Kuruluş Orhan'a dair itiraf gibi açıklamada bulundu.

Son haftalarda Taşacak Bu Deniz seyircilerinin en çok merak ettiği konuların başında Fatih Furtuna geliyor.

Karakterle ilgili tartışmalar sürerken gazeteci Birsen Altuntaş’tan dikkat çeken bir bilgi geldi. Altuntaş’ın paylaştığı bilgilere göre Fatih Furtuna karakteri için şu ana kadar herhangi bir oyuncuyla görüşme yapılmadı. Bu açıklama, günlerdir konuşulan isimlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Böylece sosyal medyada dolaşan birçok iddia da geçerliliğini yitirmiş oldu. Karakter için henüz resmi bir oyuncu seçiminin yapılmadığı öğrenildi.

Kanye West konserini izlemeye giden Afra Saraçoğlu, A.B.İ.'den neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.

Afra Saraçoğlu, 'Birazcık dinleneceğim açıkçası. Çok güzel ve çok keyifli bir set geçirdim. OGM ile yine çok güzel bir işe imza attık. Karakterimin hikayesi bitti. Bu nedenle diziden çıkmış bulundum. Şimdi birazcık dinlenmek istiyorum, keyfim yerinde.' dedi. Muhabirin 'Anlaşmanız zaten bir sezonluk muydu?' sorusuna ise, 'Evet, öyle konuştuk.' cevabını verdi.

Düğünümüz Var dizisinin kadrosuna Şükran Ovalı katıldı.

Başarılı oyuncunun “Düğünümüz Var” ekibine katıldığı öğrenildi. Kariyeri boyunca birçok farklı yapımda yer alan Şükran Ovalı, yeni sezonda yeniden televizyon izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncunun hangi karaktere hayat vereceğiyle ilgili detaylar henüz paylaşılmasa da kadroya dahil olması diziye olan ilgiyi artırdı. 

Şükran Ovalı için hareketli bir dönem yaşanıyor. Oyuncu yalnızca “Düğünümüz Var” dizisinde değil, başka bir projede de kamera karşısına geçecek. Edinilen bilgilere göre Şükran Ovalı, Ali Atay’ın imzasını taşıyan “Sekizinci Aile” dizisinin ikinci sezonunda da rol alacak. Anlayacağınız ünlü oyuncu ekranlara verdiği arayı hemen kapatacak.

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, ikinci sezon finaline hazırlanıyor.

2 aydır dizide Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya ile birlikte olan Yaren Güldiken'in de Uzak Şehir'den ayrılacağı iddia edilmişti. Dizide kaza sahnesi yazılan Pakize'nin akıbeti belli oldu. Yaren Güldiken Uzak Şehir'e devam ediyor.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
