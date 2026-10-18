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Gezgin Ayşe Kocalar Afganistan'da Rastgele Bir Eve Misafir Olduğu Anları Paylaştı

Gezgin Ayşe Kocalar Afganistan'da Rastgele Bir Eve Misafir Olduğu Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.10.2026 - 12:26 Son Güncelleme: 18.10.2026 - 14:16

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Afganistan, son yıllarda yaşadığı siyasi kaosla anılan ve günlük yaşamı alışılmışın dışında seyreden bir ülke. Kadınlar üzerindeki kısıtlamaların ağırlaştığı bu topraklarda gezmek de, özellikle bir kadın için hiç kolay değil. Yine de dünyanın dört bir yanını gezdiği videolarla tanınan gezgin Ayşe Kocalar, rotasını Afganistan'a çevirenlerden biri oldu. Kocalar, Afganistan'da bir eve konuk oldu.

'aysekocalarr' isimli hesabından 'Afganistan'da rastgele girdiğim ev parti evine dönüyor' yazısıyla paylaştığı görüntülerde, ev sahibi kendisini içeri alıp tüm evi gezdirdi. Duvarları çiçek motifleriyle süslü odalar ve sade avlusuyla bu ziyaret, Afganistan'daki günlük yaşamı ekrana taşıdı.

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Peki Afganistan'da ne olmuştu?

Peki Afganistan'da ne olmuştu?

Ağustos 2021'de ABD ve NATO güçlerinin ülkeden çekilme sürecinin sonunda Taliban başkent Kabil'e girdi ve yönetimi ele geçirdi. Eski hükümet dağılırken ülkenin siyasi geleceği bir anda belirsizliğe sürüklendi.

O günden bu yana Taliban yönetimi, kız çocuklarının ortaokul ve liseye, kadınların da üniversiteye gitmesini yasakladı. Kadınların çalışma hayatı daraldı, park ve spor salonu gibi kamusal alanlara girişleri kısıtlandı. Uzun mesafeli yolculuklarda yanlarında erkek bir akraba bulundurma zorunluluğu getirildi. 2024'te kabul edilen yasayla ise kadınların seslerinin ev dışında duyulması bile yasaklandı. Yaptırımlar ve dondurulan varlıklar ülkedeki ekonomik krizi derinleştirirken, Taliban yönetimini dünya ülkelerinin büyük bölümü resmen tanımıyor. Haliyle başka bir ülkeden bir kadının ülkeye girmesi de pek kolay bir iş değil. Bu tabloya rağmen Ayşe Kocalar gibi gezginler, bölgeye giderek halkın günlük yaşamını paylaşmaya devam ediyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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