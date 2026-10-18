Gezgin Ayşe Kocalar Afganistan'da Rastgele Bir Eve Misafir Olduğu Anları Paylaştı

Afganistan, son yıllarda yaşadığı siyasi kaosla anılan ve günlük yaşamı alışılmışın dışında seyreden bir ülke. Kadınlar üzerindeki kısıtlamaların ağırlaştığı bu topraklarda gezmek de, özellikle bir kadın için hiç kolay değil. Yine de dünyanın dört bir yanını gezdiği videolarla tanınan gezgin Ayşe Kocalar, rotasını Afganistan'a çevirenlerden biri oldu. Kocalar, Afganistan'da bir eve konuk oldu.

'aysekocalarr' isimli hesabından 'Afganistan'da rastgele girdiğim ev parti evine dönüyor' yazısıyla paylaştığı görüntülerde, ev sahibi kendisini içeri alıp tüm evi gezdirdi. Duvarları çiçek motifleriyle süslü odalar ve sade avlusuyla bu ziyaret, Afganistan'daki günlük yaşamı ekrana taşıdı.

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