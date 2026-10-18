Fransa'nın Limoges Kentinde Eylemcilerin Ateşe Verdiği İki Asırlık Belediye Binası Alevlere Teslim Oldu

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Fransa, eylül ayından bu yana öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve üniversiteye giriş sistemi Parcoursup'un yarattığı baskı nedeniyle sokağa çıkan lise öğrencilerinin gösterileriyle çalkalanıyor. Hayat pahalılığına ve akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren Sarı Yelekliler'in de yeniden sokaklara dönmesiyle birlikte protestolar ülke genelinde daha da büyüdü.
Eylemciler cumartesi günü Limoges'te tarihi belediye binasına yöneldi. Yüz kırk yılı aşkın süredir kentin yönetim merkezi olarak hizmet veren bina ateşe verildi. Çıkan yangında kentin simgesi olan çan kulesi tamamen alevlere teslim oldu.
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Peki Limoges Belediye Binası neden bu kadar önemliydi?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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