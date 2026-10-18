Fransa'nın Limoges Kentinde Eylemcilerin Ateşe Verdiği İki Asırlık Belediye Binası Alevlere Teslim Oldu

Fransa, eylül ayından bu yana öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve üniversiteye giriş sistemi Parcoursup'un yarattığı baskı nedeniyle sokağa çıkan lise öğrencilerinin gösterileriyle çalkalanıyor. Hayat pahalılığına ve akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren Sarı Yelekliler'in de yeniden sokaklara dönmesiyle birlikte protestolar ülke genelinde daha da büyüdü.

Eylemciler cumartesi günü Limoges'te tarihi belediye binasına yöneldi. Yüz kırk yılı aşkın süredir kentin yönetim merkezi olarak hizmet veren bina ateşe verildi. Çıkan yangında kentin simgesi olan çan kulesi tamamen alevlere teslim oldu.

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