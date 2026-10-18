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Fransa'nın Limoges Kentinde Eylemcilerin Ateşe Verdiği İki Asırlık Belediye Binası Alevlere Teslim Oldu

Fransa'nın Limoges Kentinde Eylemcilerin Ateşe Verdiği İki Asırlık Belediye Binası Alevlere Teslim Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.10.2026 - 11:27 Son Güncelleme: 18.10.2026 - 11:59

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Fransa, eylül ayından bu yana öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve üniversiteye giriş sistemi Parcoursup'un yarattığı baskı nedeniyle sokağa çıkan lise öğrencilerinin gösterileriyle çalkalanıyor. Hayat pahalılığına ve akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren Sarı Yelekliler'in de yeniden sokaklara dönmesiyle birlikte protestolar ülke genelinde daha da büyüdü.

Eylemciler cumartesi günü Limoges'te tarihi belediye binasına yöneldi. Yüz kırk yılı aşkın süredir kentin yönetim merkezi olarak hizmet veren bina ateşe verildi. Çıkan yangında kentin simgesi olan çan kulesi tamamen alevlere teslim oldu.

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Peki Limoges Belediye Binası neden bu kadar önemliydi?

Peki Limoges Belediye Binası neden bu kadar önemliydi?

1883 yılında hizmete açılan Limoges Belediye Binası, kentin merkezinde yer alan ve yüz kırk yılı aşkın süredir kentin yönetim merkezi olarak kullanılan tarihi bir yapıydı. Binanın en dikkat çeken bölümü ise Limoges'in simgesi sayılan çan kulesiydi.

Yangının ardından Vali Maurice Barate, çatının alt katlara çöktüğünü, batı kanadı dışında kalan bölümde dış cephenin yaklaşık üçte ikisinin yok olduğunu söyledi. Vali, olayı kültürel miras açısından büyük bir felaket olarak nitelendirdi ve yangını başlatanları 'holiganlar' olarak tanımladı. Aynı akşam kent merkezinde bazı dükkanlar da zarar gördü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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