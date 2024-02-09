9 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
9 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Bergüzar Korel, ilk göz ağrısı Ali'nin doğum gününü duygulandıran bir mesajla kutladı! Ali'nin Bergüzar Korel'in boyunu geçtiğini görenler, zamanın nasıl hızlı geçtiğini anlamlandıramadı.
2. Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, Ankara'da bir pavyondan video paylaştı. Ekinci, sahnede "İnci Taneleri" dizisiyle tanınan Erkal Sonel ile birlikte "O Şimdi Asker" şarkısını seslendirdi.
3. Son yıllarda sık sık gündeme gelen biyografi türündeki filmler hakkında bir yorum da Oğuzhan Koç'tan geldi.
4. Dünyaca ünlü Hollywood oyuncusu Robert De Niro, geçtiğimiz yıl 7. kez baba olmuştu. Usta oyuncunun 80 yaşında baba olması Hollywood aleminde ve magazin dünyasında büyük ses getirmişti. Usta oyuncu ise bu durumdan epey bir hoşnut görünüyor. Geçtiğimiz günlerde 10 aylık kızıyla paylaştığı fotoğraf görenlere çok sevimli dedirtti.
5. Danla Bilic, Doğu Demirkol ile Alelade Show'a katıldı. Yaptırdığı estetik işlemleri reddetmeyen ünlü influencer, çocukluğunda daha güzel olduğunu ve bunun estetik işlemlerini etkilediğini söyledi.
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6. Usta sanatçı Cem Karaca'nın 20'nci ölüm yıldönümünde, ailesi miras yüzünden bir kez daha birbirine girdi! Oğul Emrah Karaca, üvey annesi İlkim Karaca'yı hedef alan açıklamalar yaptı. İlkim Karaca'nın kızı Martı ise annesini savunup üvey abisini suçladı.
7. Ankara vloguyla ilgi gören Kerimcan Durmaz bu sefer de Ankara bebesi tiradıyla kahkahaya boğdu. Durmaz'ın eril enerjisi ise gözlerden kaçmadı.
8. Ne yapsa, ne dese olay olan Farah Zeynep Abdullah, iki sene önceki filmi Bergen'den pozlarını paylaştı. Hem hızı hem de paylaştığı videolardan birinde dikkat çeken konuşma tarzı sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
9. 4. sezonuyla ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinden aniden ayrılan Fadik Sevin Atasoy izleyiciyi fazlasıyla üzmüştü. Ayrılığının ardından hem yapım hem de kendisi açıklamada bulunmuş ve nedeninin sağlık problemleri olduğu belirtilmişti. Ancak gerçek bambaşkaymış!
10. 'Pucca' Pınar Işık, son yılların en popüler isimlerinden biri. Başı davalarla belada olan Pucca, bu kez de ev sahibinin iddialarıyla gündeme geldi. 16 aydır kira ödemediğini iddia eden ev sahibine Pucca'dan yanıt gecikmedi.
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