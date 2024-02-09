Cem Karaca'nın Ailesi, Usta Sanatçının Ölüm Yıl Dönümünde Miras Yüzünden Birbirine Girdi!

'Bu nasıl bir kötülüktür çözemedim. Yazıklar olsun! Miras hırsınıza, para hırsınıza yuh olsun… İlkim Karaca, rahmetli dedem Muhtar Karaca'dan kalan aile yadigarı kalpağı, kuşaktan kuşağa geçen tarihi kamayı, ailemiz için büyük önem taşıyan tabloları hiç acımadan sattı. Bizler Karaca mirasını yaşatmaya çalışırken bu hastalıklı zihniyet bir de kalkmış bizi iftiralarla lekelemeye ant içmiş gibi davranıyor.”