Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Cem Karaca'nın Ailesi, Usta Sanatçının Ölüm Yıl Dönümünde Miras Yüzünden Birbirine Girdi!

Cem Karaca'nın Ailesi, Usta Sanatçının Ölüm Yıl Dönümünde Miras Yüzünden Birbirine Girdi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.02.2024 - 10:24

Usta sanatçı Cem Karaca'nın 20'nci ölüm yıldönümünde, ailesi miras yüzünden bir kez daha birbirine girdi! Oğul Emrah Karaca, üvey annesi İlkim Karaca'yı hedef alan açıklamalar yaptı. İlkim Karaca'nın kızı Martı ise annesini savunup üvey abisini suçladı. 

İşte Sabah’tan Ömer Karahan’ın haberinde yer alan detaylar…

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
İçeriğin Devamı Aşağıda

2004 yılında kaybettiğimiz Cem Karaca, Türkiye'nin en özgün sesine ve stiline sahip şarkıcılarından biri, Anadolu rock müziğinin öncüsüydü... Kendisini Anadolu rock ozanı diye tanımlardı...

2004 yılında kaybettiğimiz Cem Karaca, Türkiye'nin en özgün sesine ve stiline sahip şarkıcılarından biri, Anadolu rock müziğinin öncüsüydü... Kendisini Anadolu rock ozanı diye tanımlardı...

Cem Karaca; dün vefatının 20. yıldönümünde yine tüm Türkiye ve sevenleri tarafından unutulmadı, unutulmayacak...

Cem Karaca; dün vefatının 20. yıldönümünde yine tüm Türkiye ve sevenleri tarafından unutulmadı, unutulmayacak...

Ancak derviş öğretileri, yaşamı, müziği ve her şeyiyle ölümsüz olan ustanın eşi İlkim Karaca ve Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca arasında yaşanan miras kavgası bir kez daha patlak verdi.

Ancak derviş öğretileri, yaşamı, müziği ve her şeyiyle ölümsüz olan ustanın eşi İlkim Karaca ve Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca arasında yaşanan miras kavgası bir kez daha patlak verdi.

Şarkıların telif hakkı ile başlayıp Karaca'nın filmiyle alevlenen anlaşmazlıkta konu bu kez Cem Karaca'ya ait manevi miras... Aile miras yüzünden bir kez daha birbirine girdi.

Şarkıların telif hakkı ile başlayıp Karaca'nın filmiyle alevlenen anlaşmazlıkta konu bu kez Cem Karaca'ya ait manevi miras... Aile miras yüzünden bir kez daha birbirine girdi.

Emrah Karaca, İlkim Karaca'yı babasından kalan manevi mirası saçıp savurmakla itham etti:

Emrah Karaca, İlkim Karaca'yı babasından kalan manevi mirası saçıp savurmakla itham etti:

'Bu nasıl bir kötülüktür çözemedim. Yazıklar olsun! Miras hırsınıza, para hırsınıza yuh olsun… İlkim Karaca, rahmetli dedem Muhtar Karaca'dan kalan aile yadigarı kalpağı, kuşaktan kuşağa geçen tarihi kamayı, ailemiz için büyük önem taşıyan tabloları hiç acımadan sattı. Bizler Karaca mirasını yaşatmaya çalışırken bu hastalıklı zihniyet bir de kalkmış bizi iftiralarla lekelemeye ant içmiş gibi davranıyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Emrah Karaca'nın açıklamalarına tepki gösteren İlkim Karaca'nın kızı Martı Balamir ise şunları söyledi:

Emrah Karaca'nın açıklamalarına tepki gösteren İlkim Karaca'nın kızı Martı Balamir ise şunları söyledi:

'Annem bahsi geçen eşyaları, Cem Karaca'yı sevenlere hatıra olsun diye verdi. Yani o eşyaları satmadı. O insanlar annemin hediye ettiği şeyleri müzayedelere satıyorlarsa annem ne yapabilir ki... Emrah Karaca insan etinden et koparmakta, anneme karşı üvey evlat terörü yapmaktadır.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
moonlight

yazılana göre erkek evlat haklı ... kız evlat saçmalamış ... hayranlara verilecek şey var verilmeyecek şey var ....

KumdanKum

ünlü ve zenginseniz ikinci evlilik yapmayın flört edin..

Motoki

Ülkemizde ki bazı yanlış düşünüş kalıplarından ikisi buna yol açıyor. Birincisi yaşlı aile üyelerinin 'mal varlığımı eşim ve çocuklarım arasında şimdiden böl... Devamını Gör

nolmus ki

Yaşarken buna bir çözüm bulmak en mantıklısı haklısınız ama ilk söylediğiniz pek yanlış bir düşünce değil çünkü bunu yaşayan çok insan gördüm. Üzerindeki mal... Devamını Gör