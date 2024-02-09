Cem Karaca'nın Ailesi, Usta Sanatçının Ölüm Yıl Dönümünde Miras Yüzünden Birbirine Girdi!
Cem Karaca'nın Ailesi, Usta Sanatçının Ölüm Yıl Dönümünde Miras Yüzünden Birbirine Girdi!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Usta sanatçı Cem Karaca'nın 20'nci ölüm yıldönümünde, ailesi miras yüzünden bir kez daha birbirine girdi! Oğul Emrah Karaca, üvey annesi İlkim Karaca'yı hedef alan açıklamalar yaptı. İlkim Karaca'nın kızı Martı ise annesini savunup üvey abisini suçladı.
İşte Sabah’tan Ömer Karahan’ın haberinde yer alan detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
2004 yılında kaybettiğimiz Cem Karaca, Türkiye'nin en özgün sesine ve stiline sahip şarkıcılarından biri, Anadolu rock müziğinin öncüsüydü... Kendisini Anadolu rock ozanı diye tanımlardı...
Cem Karaca; dün vefatının 20. yıldönümünde yine tüm Türkiye ve sevenleri tarafından unutulmadı, unutulmayacak...
Ancak derviş öğretileri, yaşamı, müziği ve her şeyiyle ölümsüz olan ustanın eşi İlkim Karaca ve Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca arasında yaşanan miras kavgası bir kez daha patlak verdi.
Şarkıların telif hakkı ile başlayıp Karaca'nın filmiyle alevlenen anlaşmazlıkta konu bu kez Cem Karaca'ya ait manevi miras... Aile miras yüzünden bir kez daha birbirine girdi.
Emrah Karaca, İlkim Karaca'yı babasından kalan manevi mirası saçıp savurmakla itham etti:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Emrah Karaca'nın açıklamalarına tepki gösteren İlkim Karaca'nın kızı Martı Balamir ise şunları söyledi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
yazılana göre erkek evlat haklı ... kız evlat saçmalamış ... hayranlara verilecek şey var verilmeyecek şey var ....
ünlü ve zenginseniz ikinci evlilik yapmayın flört edin..
Ülkemizde ki bazı yanlış düşünüş kalıplarından ikisi buna yol açıyor. Birincisi yaşlı aile üyelerinin 'mal varlığımı eşim ve çocuklarım arasında şimdiden böl... Devamını Gör
Yaşarken buna bir çözüm bulmak en mantıklısı haklısınız ama ilk söylediğiniz pek yanlış bir düşünce değil çünkü bunu yaşayan çok insan gördüm. Üzerindeki mal... Devamını Gör