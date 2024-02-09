Tuğba Ekinci Pavyondan Video Paylaştı: Türkücü Sincanlı Erkal ile 'O Şimdi Asker' Söyledi!
Tuğba Ekinci Pavyondan Video Paylaştı: Türkücü Sincanlı Erkal ile 'O Şimdi Asker' Söyledi!
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, Ankara'da bir pavyondan video paylaştı. Ekinci, sahnede 'İnci Taneleri' dizisiyle tanınan Erkal Sonel ile birlikte 'O Şimdi Asker' şarkısını seslendirdi.
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Ünlü popçu Tuğba Ekinci, son zamanlarda yaptığı çarpıcı açıklamalar ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Ekinci, son olarak "İnci Taneleri" dizisiyle tanınan ve "Gemileri Yakarım" şarkısıyla popülerlik kazanan Erkal Sonel ile bir pavyonda sahne aldı.
Tuğba Ekinci, "O Şimdi Asker" adlı şarkıyı seslendirirken, Erkal Sonel de ona eşlik etti.
Bu özel anları Instagram hesabından paylaşan Ekinci, "O Şimdi Asker mi ? Dilber mi?" notuyla Sonel'i etiketlemeyi ihmal etmedi.
Ekinci'nin kırmızı elbisesi içinde yaptığı kalça dansı, paylaşımın en dikkat çeken kısmı oldu.
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Şarkıcının yorumlara kapattığı video kısa sürede magazinin gündemine oturmayı başardı.
İşte o anlar👇🏻
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