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Danla Bilic'ten Uzaklara Dalmanıza Neden Olacak Estetik İtirafı: Meğer Çocukluğuna Dönmek İstemiş!

Danla Bilic'ten Uzaklara Dalmanıza Neden Olacak Estetik İtirafı: Meğer Çocukluğuna Dönmek İstemiş!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 11:16

Danla Bilic, Doğu Demirkol ile Alelade Show'a katıldı. Yaptırdığı estetik işlemleri reddetmeyen ünlü influencer, çocukluğunda daha güzel olduğunu ve bunun estetik işlemlerini etkilediğini söyledi.

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Danla Bilic, YouTube'a çektiği makyaj videoları ile ünlenmişti. Ancak o dönemki halinden şimdi eser yok.

Danla Bilic, YouTube'a çektiği makyaj videoları ile ünlenmişti. Ancak o dönemki halinden şimdi eser yok.

Ünlü fenomen geçtiğimiz günlerde katıldığı Doğu Demirkol ile Alelade Show'da estetik açıklaması ile dikkat çekti.

Ünlü fenomen geçtiğimiz günlerde katıldığı Doğu Demirkol ile Alelade Show'da estetik açıklaması ile dikkat çekti.

Demirkol'un estetikleri hakkında sorulan sorusuna verdiği cevapla gündem olan Bilic, "Çocukluğuma döndüm" dedi.

Demirkol'un estetikleri hakkında sorulan sorusuna verdiği cevapla gündem olan Bilic, "Çocukluğuma döndüm" dedi.

Küçüklüğünde çok güzel bir çocuk olduğunu söyleyen Bilic, sonra işlerin değiştiğini anlattı.

Küçüklüğünde çok güzel bir çocuk olduğunu söyleyen Bilic, sonra işlerin değiştiğini anlattı.

"Yediğimden mi, içtiğimden mi bilmiyorum" diyen Bilic, o halinin kendisi gibi olmadığını söyledi. Aslında biraz da bu yüzden estetik yaptırmış.

"Yediğimden mi, içtiğimden mi bilmiyorum" diyen Bilic, o halinin kendisi gibi olmadığını söyledi. Aslında biraz da bu yüzden estetik yaptırmış.
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"Şimdi tıpkı çocukluğuma döndüm" diyen Bilic, bir dizi cerrahi işlem sonucunda yüzünün ve bedeninin değişimini olumlu bulduğunu dile getirdi.

"Şimdi tıpkı çocukluğuma döndüm" diyen Bilic, bir dizi cerrahi işlem sonucunda yüzünün ve bedeninin değişimini olumlu bulduğunu dile getirdi.

Hatta ailesinin kendisine yaklaşımı bile değişmiş: "Yüzümü okşayıp 'Aynı bebekliğin gibisin' diyorlar."

Hatta ailesinin kendisine yaklaşımı bile değişmiş: "Yüzümü okşayıp 'Aynı bebekliğin gibisin' diyorlar."

İşte o açıklamalar:

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