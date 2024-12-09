9 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
9 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Dün gece tamı tamına 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, geçtiğimiz senelere kıyasla çok daha olaylı ve hareketli geçti! Geceye damgasını vuran ve unutulmayacak birçok olay yaşanırken aralarında özellikle bir tanesi magazin tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı bile! Öyle ki bundan 10 sene sonra da hatırlanacak bir andı... 35. Yıl Ödülü'nü almak üzere sahneye davet edilen Müge Anlı, başta Çağla Şıkel olmak üzere gündüz kuşağındaki diğer rakiplerine de olay bir göndermede bulundu. Jeton başta düşmedi ama sosyal medya kullanıcıları inceyi fark edince olay koptu!
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2. Geçtiğimiz gece 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni uzun yıllar sonra oldukça olaylı geçti! Birçok detayın gündeme bomba gibi oturduğu gecenin sonrasında oldukça tuhaf bir detay daha ortaya çıktı. "En İyi Şarkı" ödülünü Ateşi Düştüm'le Mela Bedel ve Mert Demir'in beraber kazandığı törene Mela Bedel tek başına katıldı. Eve dönerken de Mert Demir'le aldığı ödülü tamamen kendisinin sayıp Cem Yılmaz'a ithaf ettiğini duyurdu! Tüm bunların Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığının iddia edildiği gün yaşanması ve Mela Bedel ile Cem Yılmaz arasındaki bağlantı oldukça tuhaf geldi. Gelin, neler olmuş beraber görelim!
3. Geçtiğimiz haftaya İzel-Çelik-Ercan'ın Çelik'i, Galata Kulesi önünde paylaştığı videoyla damga vurmuştu hatırlarsanız. "Bu Kalp Seni Unutur mu?" şarkısını seslendiren Çelik'in üstüne direkt yapışan deri pantolonu sebebiyle oluşan görünüm sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti. Kombinine gelen yorumları görünce çileden çıkan Çelik de oldukça gergin ve hepimizi şok eden cevaplar yapıştırmıştı kendisini eleştirenlere... Hızını alamayan Çelik, bu sefer de videosunu aylaşan Kara Kaplı Mag isimli hesaba sardı. Kendini övmelere doyamayan Çelik'in seçtiği kelimeler yine şaşırttı!
4. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan, Instagram'sa Instagram, X'se X'te biten Gülben Ergen, Tokyo'ya gitti! Tokyo seyahatinden bir video paylaşan Gülben Ergen'in tuhaf hareketleri sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı! Bir de üstüne etrafında kendisine şok içinde bakan Japonlar eklenince tuzu biberi oldu! X'in diline düşen Ergen, goygoyculardan nasibini bir güzel aldı!
5. Geçtiğimiz gece 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, magazin gündemine damgasını vurdu. Pek çok olayın yaşandığı törende ünlüler geçidi yaşandı. Ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede boy gösteren isimlerden biri de Hazar Ergüçlü oldu. 'En İyi Dizi Ödülü'nü almak için İnci Taneleri ekibi adına sahneye çıkan Ergüçlü'nün sosyal medya kullanıcılarına karakteri 'Dilber'i anımsatan, dekolteli ve parlak kombini maalesef ki sınıfta kaldı.
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6. Dün gece 50.'si gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde izleyenler hiç beklemedikleri sürpriz bir evlilik teklifiyle karşı karşıya kaldı."En İyi Erkek Dijital İçerik Üreticisi" ödülünü alan Alper Rende ödülünü almak için sahneye çıktığında kız arkadaşı Betül Çakmak'a evlilik teklif etti. Uzun süredir birliktelik yaşayan sosyal medya fenomeni ikilinin daha önceden 'antrenmanlı' olduğu ortaya çıktı. Alper Rende'nin Youtube üzerinden paylaştığı bir içeriğinde, sevgilisi ile dört yıl önce de farklı mekanlarda evlilik teklifi provası yaptığı görüldü.
7. Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, özellikle 'Yargı' dizisindeki performansı ve Pınar Deniz ile olan uyumlu partnerciliğiyle bu yıl epey konuşulan isimlerden birisi olmayı başardı biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl bugün baba olan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer, oğulları Ardıç'ın birinci yaşını sevdikleriyle bir arada, sade bir eğlenceyle kutladı.
8. Spotify'ın her sene yaptığı gibi bu sene de yıllık müzik karneleri açıklanmıştı. Bu sonuçlara göre Türkiye'nin en çok dinlediği şarkı Batuflex, Narco ve Era7capone işbirliğiyle çıkan 'Cıstak' olmuştu. Kısa sürede tartışma yaratan sonuçların ardından Aydilge, şarkının sözlerine ateş püskürmüştü. Geçtiğimiz akşam Altın Kelebek törenlerine katılan rapçi Ceza, Aydilge'nin sözleri üzerine çekinik verdiği cevapla dikkat çekti.
9. Dün gece 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, geçtiğimiz senelere göre daha kaos dolu geçti. Özel gecenin tarihine geçecek pek çok olay yaşandı. Bu anlardan birine de 'Afrodit' lakaplı Banu Alkan imza attı. Yine görenlere 'Bu ne şimdi?!' dedirten türdeki elbisesiyle kırmızı halıda poz veren Alkan, kadraja giren genci fena fırçaladı. Banu Alkan'ın bu gergin hallerine tepkiler de gecikmedi.
10. Şaşalı yaşantısını sosyal medyada paylaşmasıyla sosyal mecralar üzerinden bir tanınırlık elde eden Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılanmıştı. Ağustos ayında cezaevinden çıkan Polat, bir süre paylaşımlarına dikkat edeceğini söylese de şaşalı hayatına elveda diyemedi ve paylaşımlarına devam etti. Gündemden bir türlü düşmeyen Polat, bu sefer de Elonb Musk'a seslendiği videoyla akıllarda soru işaretine yol açtı. Videoyu izleyenler Dilan Polat'ın bu paylaşımıyla ne yapmaya çalıştığına anlam veremedi.
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11. Bu sene 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne damga vuran birçok detay yaşandı. Anbean takip edilen gecenin en çok konuşulan anlarından biri de ödül veren Sinan Akçıl'ın 'yersiz' bulunan esprisi oldu. Simge'yi anons ederken kendince yaptığı Wanda Nara şakası eleştirilerin hedefi haline geldi. Yaşananlar karşısında sabrı taşan Işın Karaca'ysa Akçıl'a hiç acımadı!
12. Her sene yoğun ilgi ve heyecanla izlenen ödül törenlerinin başında gelen Pantene Altın Kelebek gecesi yine epey hareketli geçti. Unutulmaz anların yaşandığı gecede gergin olaylar kadar güldüren dakikalar da yaşandı. Yüzlerimizi epey gülümseten isimlerden biri de şüphesiz Yasemin Sakallıoğlu oldu. 'En İyi Dijital İçerik Üretici Ödülü' alan Sakallıoğlu, göndermeli ödül konuşmasıyla tüm salonu gülmekten kırdı geçirdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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