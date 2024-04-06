6 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
6 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Yediği, içtiği, gezdiği, paylaştığı her şey olay olan Hande Erçel'in en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi de estetikleri biliyorsunuz ki. Ancak geçtiğimiz saatlerde Arzu Sabancı'nın paylaşımından sonra Hakan Sabancı'nın geçirdiği evrim Hande Erçel'i adeta solladı.
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un sosyal medya hesabında paylaştığı son pozları gündem oldu. Ünlü oyuncunun siyah elbisesiyle verdiği pozları "Aman Pembe görmesin" dedirtti.
Yakışıklı ve karizmatik görünümünün yanı sıra yer aldığı başarılı yapımlarla oyunculuğunu kanıtlamış Mehmet Günsür'ün bir röportajında verdiği alçak gönüllü cevaplar bir kez daha kendisine hayran bıraktırdı. 👇
Magazin gündeminin yakından takip edilen çifti elbette Hande Erçel ve Hakan Sabancı. Attıkları her adımın olay olduğu çift, bu kez de yeni bir ülkeye seyahat etti. 15 aylık ilişkilerinde 12 ülkeye seyahat eden çift bu kez Japonya'da Sakura çiçeklerini görmeye gitti.
Bir döneme damga vuran Hugo ve Tolga Abi hiç şüphesiz bir çoğumuzun çocukluğunun en sevilen programlarından biriydi. Uzun yıllar sonra görüntülenen Tolga Gariboğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.
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Türk sinemasının efsane isimlerinden Nuri Alço yaşadığı rahatsızlık sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun yoğun bakıma alındığını öğrenildi.
Zeynep Bastık'a verdiği, söz ve müziği kendisine ait olan "Lan" şarkısıyla bir süredir ortalığı kasıp kavuran Mabel Matiz, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Mabel Matiz'in Tarkan'la düet yapma açıklaması da sosyal medya kullanıcılarına bayram ettirdi.
Geçtiğimiz yaz aylarında evlenen oyuncu Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin bebeklerine kavuşmak için gün sayıyordu. Dün akşam sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Kural baba olduğunu duyurdu!
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, boşandığı eşi Demet Şener'e dava açtı. Ekonomik durumunun kötüye gittiğini öne süren Kutluay, oğlu için ödediği nafakanın kaldırılmasını talep etti.
Son dönemlerde yurt dışında çeşitli program ve etkinliklere katılan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti çalışmalarına Uruguay'da devam ediyor. Uruguay'ın başkenti Montevideo'da gerçekleştirilen bir etkinliğe konuşmacı olarak katılan Kadir Doğulu, gecenin ilerleyen saatlerinde eşiyle birlikte eğlenmeyi de ihmal etmedi. Geceye damgasını vuran ise güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün oyuncu Isabel Macedo ile ettiği doğaçlama ve eğlenceli dansı oldu.
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