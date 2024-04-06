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Sakura Zamanını da Kaçırmadılar: Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Yeni Ülkesi Japonya

Sakura Zamanını da Kaçırmadılar: Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Yeni Ülkesi Japonya

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.04.2024 - 19:08

Magazin gündeminin yakından takip edilen çifti elbette Hande Erçel ve Hakan Sabancı. Attıkları her adımın olay olduğu çift, bu kez de yeni bir ülkeye seyahat etti. 15 aylık ilişkilerinde 12 ülkeye seyahat eden çift bu kez Japonya'da Sakura çiçeklerini görmeye gitti.

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İlişkilerinin başladığı ilk günden itibaren magazin gündeminden eksik olmayan bir çift var: Hande Erçel ile Hakan Sabancı.

İlişkilerinin başladığı ilk günden itibaren magazin gündeminden eksik olmayan bir çift var: Hande Erçel ile Hakan Sabancı.

Geçtiğimiz yıl aşk haberleriyle herkesi şaşırtan ünlü çift, o gün bugündür ilişkilerine dolu dizgin devam ediyor. Haklarında çeşitli iddialar ortaya atılsa da hepsinin asılsız olduğu ortaya çıkıyor.

Magazinin en çok konuşulan çiftinin aşkı, bir Paris tatilinin ardından kesinleşmişti.

Magazinin en çok konuşulan çiftinin aşkı, bir Paris tatilinin ardından kesinleşmişti.

Zaten daha sonra kendilerini en çok gördüğümüz yer de havalimanları oldu. Hande Erçel'in dizi projesinin sona ermesinin ardından, çiftimiz neredeyse her ay yeni bir rota belirledi.

Ünlü çiftimiz daha sonra rotalarını biraz daha uzağa seçerek bu kez Finlandiya'ya gitti. Kışın kuzey ışıklarını izlemekten başka nasıl bir tatil düşünülebilirdi ki?

Ünlü çiftimiz daha sonra rotalarını biraz daha uzağa seçerek bu kez Finlandiya'ya gitti. Kışın kuzey ışıklarını izlemekten başka nasıl bir tatil düşünülebilirdi ki?

Erçel ve Sabancı daha sonra Danimarka, Yunanistan, İtalya, New York, Budapeşte ve Londra gibi birçok yerde tatil yaptı.

Erçel ve Sabancı daha sonra Danimarka, Yunanistan, İtalya, New York, Budapeşte ve Londra gibi birçok yerde tatil yaptı.

Çiftimiz kimisinde bir iş gezisine gitmiş, kimisinde ise sadece gezmeye, o ülkede bir etkinliğe katılamaya gitmişti.

Maceraya atılmaktan da büyük zevk alan Erçel ve Sabancı, Bali'de yağmur ormanlarının tadını çıkarmış...

Maceraya atılmaktan da büyük zevk alan Erçel ve Sabancı, Bali'de yağmur ormanlarının tadını çıkarmış...
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Mauiritus'da ise berrak suların keyfini sürmüştü!

Mauiritus'da ise berrak suların keyfini sürmüştü!

Ünlü çiftin birlikte oldukları ilk 15 ay içerisinde toplam 12 farklı şehri ziyaret ettiği hesaplanmıştı.

Çiftimiz baharın gelmesiyle yine yerinde duramadı ve bu sefer yönlerini Japonya'ya çevirdi.

Çiftimiz baharın gelmesiyle yine yerinde duramadı ve bu sefer yönlerini Japonya'ya çevirdi.

Japonya'ya giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan üst üste paylaşımlar gelmeye başladı.

Japonya'ya giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan üst üste paylaşımlar gelmeye başladı.

Peki neden Japonya? Elbette Nisan aylarında tüm Japonya'yı saran Sakura çiçekleri yüzünden!

Peki neden Japonya? Elbette Nisan aylarında tüm Japonya'yı saran Sakura çiçekleri yüzünden!

Her yıl Mart ayının sonlarında başlayan, Nisan ayının ortalarında biten Sakura Çiçeklerini görmek için milyonlarca insan Japonya'ya seyahat ediyor.

Her yıl Mart ayının sonlarında başlayan, Nisan ayının ortalarında biten Sakura Çiçeklerini görmek için milyonlarca insan Japonya'ya seyahat ediyor.

Dünyanın bütün nimetlerinden yararlanıyorlar anlayacağınız. Tatilleri de züğürtlerin çenesini yormakla kalıyor!

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