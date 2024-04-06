Sakura Zamanını da Kaçırmadılar: Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Yeni Ülkesi Japonya
Sakura Zamanını da Kaçırmadılar: Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Yeni Ülkesi Japonya
Magazin gündeminin yakından takip edilen çifti elbette Hande Erçel ve Hakan Sabancı. Attıkları her adımın olay olduğu çift, bu kez de yeni bir ülkeye seyahat etti. 15 aylık ilişkilerinde 12 ülkeye seyahat eden çift bu kez Japonya'da Sakura çiçeklerini görmeye gitti.
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İlişkilerinin başladığı ilk günden itibaren magazin gündeminden eksik olmayan bir çift var: Hande Erçel ile Hakan Sabancı.
Magazinin en çok konuşulan çiftinin aşkı, bir Paris tatilinin ardından kesinleşmişti.
Ünlü çiftimiz daha sonra rotalarını biraz daha uzağa seçerek bu kez Finlandiya'ya gitti. Kışın kuzey ışıklarını izlemekten başka nasıl bir tatil düşünülebilirdi ki?
Erçel ve Sabancı daha sonra Danimarka, Yunanistan, İtalya, New York, Budapeşte ve Londra gibi birçok yerde tatil yaptı.
Maceraya atılmaktan da büyük zevk alan Erçel ve Sabancı, Bali'de yağmur ormanlarının tadını çıkarmış...
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Mauiritus'da ise berrak suların keyfini sürmüştü!
Çiftimiz baharın gelmesiyle yine yerinde duramadı ve bu sefer yönlerini Japonya'ya çevirdi.
Japonya'ya giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan üst üste paylaşımlar gelmeye başladı.
Peki neden Japonya? Elbette Nisan aylarında tüm Japonya'yı saran Sakura çiçekleri yüzünden!
Her yıl Mart ayının sonlarında başlayan, Nisan ayının ortalarında biten Sakura Çiçeklerini görmek için milyonlarca insan Japonya'ya seyahat ediyor.
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