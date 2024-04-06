Sakura Zamanını da Kaçırmadılar: Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Yeni Ülkesi Japonya

Magazin gündeminin yakından takip edilen çifti elbette Hande Erçel ve Hakan Sabancı. Attıkları her adımın olay olduğu çift, bu kez de yeni bir ülkeye seyahat etti. 15 aylık ilişkilerinde 12 ülkeye seyahat eden çift bu kez Japonya'da Sakura çiçeklerini görmeye gitti.