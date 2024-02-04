4 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
4 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Son zamanların en başarılı oyuncularından Aras Bulut İynemli, abisi hakkında ortaya atılan iddialarla gündeme gelmişti. Ünlü ismin abisi, Orçun İynemli, eşi Eda İynemli tarafından ihbar edilmişti. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, İynemli davasında yeni bir gelişme yaşandı.
2. Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen, son zamanlarda magazin gündeminden eksik olmamaya başladı. Son olarak Uludağ fiyatlarına isyan eden ünlü isim, evine aldığı yabancı uyruklu çalışanı tarafından dolandırıldığını açıkladı. Yeşilmen, şahsın pasaport bilgilerini paylaşarak herkesi uyardı.
3. Şu sıralar uzay konusunda ardı ardına ilkleri yaşıyoruz! DJ Burak Yeter, uzayda vereceği konserin hazırlıklarının tamam olduğumu söyleyerek detayları paylaştı.
4. 22 Ocak'ta bebeklerini ikiz bebeklerini kucağına alan Yasemin ve İdo Tatlıses çifti, maaile poz verdikleri doğum öncesi ve sonrası fotoğrafları paylaştı!
5. Ünlü sunucu Ece Erken, kapısına şizofreni hayranı hastasının dayandığını söyleyerek sevenlerini korkuttu. Erken, hasta adamın niçin tedavi görmeyip dışarıda olmasına isyan etti.
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6. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, sosyal medyanın ve dizi sektörünün en gözde isimlerinden bildiğiniz gibi. Özellikle yurt dışındaki yabancı hayranlarının kendilerine ne denli düşkün olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Bu durum da çiftin reklam anlaşmalarını bir hayli tuzlu hale getirmiş. TV8'den Umut Ünver'in haberine göre Fahriye ve Burak çifti rekor kıran bir reklam anlaşmasının altına imza atmış!
7. Her hafta yeminler edip, saati dolmadan sosyal medyaya dönen Selena Gomez son zamanlarda herkesin dillerinde. Ancak şimdi muhteşem değişimiyle konuşuldu. Bakalım yeni Gomez'i nasıl bulacaksınız...
8. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, fit görünümünün sırrını verince herkes azmine ve direncine hayran kaldı!
9. Kemal Doğulu, geçtiğimiz gün Aleyna Tilki'ye 'abla' tavsiyesinde bulunarak giyinmesini söyleyen Işın Karaca'ya fena çıkıştı!
10. Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisinin etkisiyle Türkçe'ye merak sarmış ve cümle kurma çabalarıyla hepimizin kalplerini eritmişti. Sevgilisinden ayrılsa da Türkçe eğitimine ara vermeyen Halsey'nin oğlunu sevme şekli gönülleri bir kez daha fethetti!
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11. Bir süredir gündemimizden düşmeyen konu elbette İnci Taneleri dizisi. İlk fragmanındaki dans sahnesinin ardından ortalığı kasıp kavuran dizide her ne kadar çok göz önünde olmasa da dikkat çeken isimlerden bir tanesi Sincanlı Erkal. Pavyon türkücüsü olan Erkal Sonel'in yaşını duyunca hayret edeceksiniz!
12. Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu'yu bir kısmımız Kiralık Aşk dizisinden, bir kısmımız ise Yemekteyiz programından tanıyoruz. Son dönemde ekrandan uzak olan ve tiyatro yapan Büyüktopçu, basın mensuplarıyla karşılaştığı sırada "Midem bulandı artık ekranda görünce..." diyerek isyan etti.
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