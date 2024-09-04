4 Eylül Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
4 Eylül Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 4 Eylül Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İzmir’de yaşayan Selvili ailesinde 2.5 milyar liralık serveti ilgilendiren miras davasında ilginç gelişmeler yaşandı. Esen Gül Berker’in açtığı miras davasında avukat mahkemeye, DNA örneği alınacak kabirlerin değiştirilmesi şüphesinde olduklarını belirterek önlem alınmasını talep etti. Davalılar ise reddi hakim talebinde bulundu.
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Siyasetçi Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, geçtiğimiz günlerde anneannesini öldürmüş ve gözaltına alınmıştı. Şener’in akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildikten sonra hakkında kamu davası açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Bedirhan Şener için ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez hizmet binasındaki tuvaletlerin bakım onarımı için 6 milyon lira tutarında ihale yapıldığına yönelik iddialar için açıklama yaptı. Açıklamada tuvaletlerin bakım onarım işinin ihale sonucu yapıldığı belirtilirken, tutara ilişkin bilgi verilmedi.
Esra Erol'da programında aranan 12 yaşındaki Sudenaz Kalabas'ı alıkoyduğu için gözaltına alınan 20 yaşındaki İlhan Kütükçü tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha da haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran 15. günde de hala bulunamadı. Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç'ten 'Narin Nerede?' çıkışı geldi.
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Eskişehir’de yaşayan hemşire Tuğba Koç, ilk evlilik yıl dönümünde park halindeki araçta ölü olarak bulunmuştu. Boğazı kesilmiş halde bulunan Tuğba Koç’un eşi gözaltına alınmıştı. Mahkeme, eş A.K.’nin adli kontrolle serbest kalmasına karar verdi. Hemşire Tuğba Koç’un ölümünde intihardan şüpheleniliyor.
Galatasaray, Napoli’nin dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen’i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray, golcü oyuncu için Napoli’ye 6 milyon euro ödeyecek. Sarı-kırmızılılar merakla beklenen Osimhen transfer videosunu da paylaştı.
Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde bir grup teğmen, kılıçlarıyla yemin etmiş ve “Atatürk’ün askerleriyiz” diyerek tempo tutmuştu. Çok tartışılan teğmenlerin yemin töreninden yeni görüntüler ortaya çıktı. Videoda, teğmenlerin basında yansıltıldığı gibi az kişi değil çok daha kabalık olduğu görüldü.
İzmir’de sokak röportajında söyledikleri sonrasında yaklaşık 20 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlamasıyla yeni dava açıldı. Dilruba Kayserilioğlu, 4 yıl hapis isteğiyle hakim karşısına çıkacak.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’tan bu yana kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın amcası tutuklanmıştı. Güran ailesinin çelişkili ifadeleri de bu süreçte dikkat çekmişti. Gazeteci Altan Sancar, Güran ailesi hakkında flaş bir iddiada bulundu. Sancar’a göre Güran ailesi Diyarbakır’da 90’lı yıllardan beri etkili olan bir yapı ile sıkı ilişki içinde.
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Prof. Dr. Celal Şengör, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Kara Harp Okulu’nda yemin eden teğmenler ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Şengör, Bakan Tunç’a “Sen kimin sözcüsüsün?” diyerek seslendi.
Milli Takımımızın kaptanı Inter’li Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or 2024 için gösterilen adaylar arasında yer aldı. Milli yıldız Arda Güler ise 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Kopa Trophy adayı oldu.
Gazeteci Murat Ağırel, kendisini öldürmek için ihale açıldığını söylemiş ve yayınlanan tehdit videosunu paylaşmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, gazeteci Ağırel’i ölümle tehdit eden 2 kişinin İzmir’de gözaltına alındığını duyurdu.
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