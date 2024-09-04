Galatasaray Osimhen’i Açıkladı: Yıllık Ücreti Ne Kadar?

Galatasaray, Napoli’nin dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen’i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray, golcü oyuncu için Napoli’ye 6 milyon euro ödeyecek. Sarı-kırmızılılar merakla beklenen Osimhen transfer videosunu da paylaştı.