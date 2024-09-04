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Galatasaray Osimhen’i Açıkladı: Yıllık Ücreti Ne Kadar?

Galatasaray Osimhen’i Açıkladı: Yıllık Ücreti Ne Kadar?

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.09.2024 - 19:26

Galatasaray, Napoli’nin dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen’i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray, golcü oyuncu için Napoli’ye 6 milyon euro ödeyecek. Sarı-kırmızılılar merakla beklenen Osimhen transfer videosunu da paylaştı.

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Galatasaray, Napoli’nin Nijeryalı süper golcüsü Victor Osimhen’i 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray, Napoli’nin Nijeryalı süper golcüsü Victor Osimhen’i 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklamada, oyuncu için Napoli’ye 6 milyon euro ödeneceği açıklandı.

Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklamada, oyuncu için Napoli’ye 6 milyon euro ödeneceği açıklandı.

Ayrıca Sarı-Kırmızılılar, Victor Osimhen’in transfer videosunda da oyuncunun taktığı maskeye gönderme yaptı.

Ayrıca Sarı-Kırmızılılar, Victor Osimhen’in transfer videosunda da oyuncunun taktığı maskeye gönderme yaptı.

İşte Galatasaray’ın paylaştığı transfer videosu

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