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Evlilik Yıl Dönümünde Ölü Olarak Bulunmuştu: Eşi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Evlilik Yıl Dönümünde Ölü Olarak Bulunmuştu: Eşi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Eskişehir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.09.2024 - 19:14

Eskişehir’de yaşayan hemşire Tuğba Koç, ilk evlilik yıl dönümünde park halindeki araçta ölü olarak bulunmuştu. Boğazı kesilmiş halde bulunan Tuğba Koç’un eşi gözaltına alınmıştı. Mahkeme, eş A.K.’nin adli kontrolle serbest kalmasına karar verdi. Hemşire Tuğba Koç’un ölümünde intihardan şüpheleniliyor.

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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde park halinde araçta boğazı kesilmiş olarak bulunan Tuğba Koç’un eşi olaydan kısa süre sonra gözaltına alınmıştı.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde park halinde araçta boğazı kesilmiş olarak bulunan Tuğba Koç’un eşi olaydan kısa süre sonra gözaltına alınmıştı.

Bugün adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.K.’nin cumhuriyet savcısına verdiği ifade ortaya çıktı.

Bugün adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.K.’nin cumhuriyet savcısına verdiği ifade ortaya çıktı.

Genç hemşirenin eşi A.K.’nin savcılıkta verdiği ifadesinde, eşinin uzun zamandır uyku problemleri yaşadığını, bundan dolayı psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi.

Genç hemşirenin eşi A.K.’nin savcılıkta verdiği ifadesinde, eşinin uzun zamandır uyku problemleri yaşadığını, bundan dolayı psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi.

Ayrıca Tuğba Koç’un cansız bedeninde yapılan otopsi incelemelerinde intihar ettiğine yönelik belirtilerin tespit edildiği de öğrenildi.

Ayrıca Tuğba Koç’un cansız bedeninde yapılan otopsi incelemelerinde intihar ettiğine yönelik belirtilerin tespit edildiği de öğrenildi.

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