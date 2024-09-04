Celal Şengör’den Adalet Bakanına Mektup: "Sen Kimin Sözcüsüsün?"

Prof. Dr. Celal Şengör, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Kara Harp Okulu’nda yemin eden teğmenler ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Şengör, Bakan Tunç’a “Sen kimin sözcüsüsün?” diyerek seslendi.