Abdüllatif Şener’in Oğluna Kamu Davası: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemiyle Yargılanacak

Siyasetçi Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, geçtiğimiz günlerde anneannesini öldürmüş ve gözaltına alınmıştı. Şener’in akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildikten sonra hakkında kamu davası açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Bedirhan Şener için ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istendi.