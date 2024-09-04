Abdüllatif Şener’in Oğluna Kamu Davası: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemiyle Yargılanacak
Abdüllatif Şener’in Oğluna Kamu Davası: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemiyle Yargılanacak
Siyasetçi Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, geçtiğimiz günlerde anneannesini öldürmüş ve gözaltına alınmıştı. Şener’in akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildikten sonra hakkında kamu davası açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Bedirhan Şener için ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istendi.
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AK Parti’de başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevlerinde bulunan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
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Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen Bedirhan Şener’in, 3 haftalık kontroller sonrasında akıl sağlığının yerine olduğu raporu gelmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bedirhan Şener hakkında anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.
Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede Şener'in 'üst soya karşı kasten öldürme', 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapsi istendi.
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