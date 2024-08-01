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Herkes Abdullatif Şener'in Oğlu Sandı: Türkiye'nin Konuştuğu Cinayet Haberinde Büyük Hata!

Herkes Abdullatif Şener'in Oğlu Sandı: Türkiye'nin Konuştuğu Cinayet Haberinde Büyük Hata!

Abdüllatif Şener Bedirhan Şener
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.08.2024 - 15:46

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener'in işlediği cinayet sonrası, internet sitelerine resmi basılan kişinin konuyla alakası olmadığı ortaya çıktı. Haber ajanslarının yanlış servisiyle başlayan süreçte Türkiye'nin önde gelen internet siteleri Bedirhan Şener isimli başka bir gencin fotoğrafını kullandı. 

Kaynak: Teyit.org

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Türkiye'de dün gece eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener'in işlediği cinayet gündeme bomba gibi düşmüştü.

Türkiye'de dün gece eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener'in işlediği cinayet gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ankara’da evde rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner’i silahla vurarak öldüren Bedirhan Şener nöbetçi hâkimlikçe akıl hastanesine sevk edildi.

Ankara’da evde rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner’i silahla vurarak öldüren Bedirhan Şener nöbetçi hâkimlikçe akıl hastanesine sevk edildi.

Haber ajanslarının 'Bedirhan Şener' olarak servis ettiği bir fotoğraf ise ortaya inanması güç bir hata çıkardı.

Haber ajanslarının 'Bedirhan Şener' olarak servis ettiği bir fotoğraf ise ortaya inanması güç bir hata çıkardı.

Teyit.org'un çalışmasına göre, Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener diye geçilen fotoğraf aslında başka birine ait.

Teyit.org'un çalışmasına göre, Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener diye geçilen fotoğraf aslında başka birine ait.

Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener'in gerçek fotoğrafı sağda.

Kaynak

İsim benzerliği nedeniyle fotoğrafı kullanılan Bedirhan Şener’in LinkedIn profilinde, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenci olduğu bilgisi yer alıyor.

İsim benzerliği nedeniyle fotoğrafı kullanılan Bedirhan Şener’in LinkedIn profilinde, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenci olduğu bilgisi yer alıyor.

Bedirhan Şener’in abisi Halil İbrahim Şener, söz konusu yanlış kullanımlar nedeniyle süreci yargıya taşıyacağını duyurdu.

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