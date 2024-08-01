Herkes Abdullatif Şener'in Oğlu Sandı: Türkiye'nin Konuştuğu Cinayet Haberinde Büyük Hata!
Herkes Abdullatif Şener'in Oğlu Sandı: Türkiye'nin Konuştuğu Cinayet Haberinde Büyük Hata!
Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener'in işlediği cinayet sonrası, internet sitelerine resmi basılan kişinin konuyla alakası olmadığı ortaya çıktı. Haber ajanslarının yanlış servisiyle başlayan süreçte Türkiye'nin önde gelen internet siteleri Bedirhan Şener isimli başka bir gencin fotoğrafını kullandı.
Kaynak: Teyit.org
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Türkiye'de dün gece eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener'in işlediği cinayet gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Ankara’da evde rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner’i silahla vurarak öldüren Bedirhan Şener nöbetçi hâkimlikçe akıl hastanesine sevk edildi.
Haber ajanslarının 'Bedirhan Şener' olarak servis ettiği bir fotoğraf ise ortaya inanması güç bir hata çıkardı.
Teyit.org'un çalışmasına göre, Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener diye geçilen fotoğraf aslında başka birine ait.
İsim benzerliği nedeniyle fotoğrafı kullanılan Bedirhan Şener’in LinkedIn profilinde, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenci olduğu bilgisi yer alıyor.
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