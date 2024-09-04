Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler En İyilere Aday Gösterildi
Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler En İyilere Aday Gösterildi
Milli Takımımızın kaptanı Inter’li Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or 2024 için gösterilen adaylar arasında yer aldı. Milli yıldız Arda Güler ise 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Kopa Trophy adayı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbolun en prestijli ödülleri arasında yer alan Ballon d'Or için gösterilen adayla arasında Hakan Çalhanoğlu da yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çalhanoğlu, ödülü kazanmak için Jude Bellingham, Ruben Dias, Phil Foden, Federico Valverde, Emiliano Martinez, Erling Haaland, Nico Williams, Granit Xhaka, Artem Dovbik, Toni Kroos, Vinicius Junior, Dani Olmo, Florian Wirtz, Martin Odegaard, Mats Hummels, Rodri, Harry Kane, Declan Rice, Vitinha, Cole Palmer, Dani Carvajal, Lamina Yamal, Bukayo Saka, Hakan Çalhanoğlu, William Saliba, Kylian Mbappe, Lautaro Martinez, Ademola Lookman, Antonio Rüdiger ve Alejandro Grimaldo isimlerle yarışacak.
Hakan Çalhanoğlu'nun adaylık duyurusu 👇
Real Madrid forması giyen Arda Güler ise 21 yaşın altındaki en iyi performans gösteren oyuncuya verilen Kopa Trophy'e aday gösterildi.
Arda, geçtiğimiz sezon takım arkadaşı Jude Bellingham’ın kazandığı ödülü kazanmak için Pau Cubarsi, Alejandro Garnacho, Arda Güler, Karim Konate, Kobbie Mainoo, Joao Neves, Savinho, Mathy Tel, Lamine Yamal, Warren Zaire-Emery isimlerle yarışacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın