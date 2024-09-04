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Dilruba Kayserilioğlu Hakkında Yeni Dava: 4 Yıl Hapis ile Yargılanacak

Dilruba Kayserilioğlu Hakkında Yeni Dava: 4 Yıl Hapis ile Yargılanacak

İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.09.2024 - 20:27

İzmir’de sokak röportajında söyledikleri sonrasında yaklaşık 20 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlamasıyla yeni dava açıldı. Dilruba Kayserilioğlu, 4 yıl hapis isteğiyle hakim karşısına çıkacak.

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İzmir’de “Tüylü Mikrofon” isimli YouTube kanalının sokak röportajında konuşan Dilruba Kayserilioğlu sonrasında tutuklanmıştı.

İzmir’de “Tüylü Mikrofon” isimli YouTube kanalının sokak röportajında konuşan Dilruba Kayserilioğlu sonrasında tutuklanmıştı.

Yaklaşık 20 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Dilruba, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Sevk Etmek” suçlamasıyla yargılanmış ve 7 ay 15 gün hapis cezası almıştı.

Yaklaşık 20 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Dilruba, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Sevk Etmek” suçlamasıyla yargılanmış ve 7 ay 15 gün hapis cezası almıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba Kayserilioğlu hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlamasıyla yeni dava açtı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba Kayserilioğlu hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlamasıyla yeni dava açtı.

Dilruba Kayserilioğlu, 4 yıl hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Dilruba Kayserilioğlu, 4 yıl hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

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