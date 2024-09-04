Dilruba Kayserilioğlu Hakkında Yeni Dava: 4 Yıl Hapis ile Yargılanacak
Dilruba Kayserilioğlu Hakkında Yeni Dava: 4 Yıl Hapis ile Yargılanacak
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İzmir’de “Tüylü Mikrofon” isimli YouTube kanalının sokak röportajında konuşan Dilruba Kayserilioğlu sonrasında tutuklanmıştı.
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Yaklaşık 20 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Dilruba, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Sevk Etmek” suçlamasıyla yargılanmış ve 7 ay 15 gün hapis cezası almıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba Kayserilioğlu hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlamasıyla yeni dava açtı.
Dilruba Kayserilioğlu, 4 yıl hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.
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