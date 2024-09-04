Murat Ağırel Ölümle Tehdit Edilmişti: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Gazeteci Murat Ağırel, kendisini öldürmek için ihale açıldığını söylemiş ve yayınlanan tehdit videosunu paylaşmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, gazeteci Ağırel’i ölümle tehdit eden 2 kişinin İzmir’de gözaltına alındığını duyurdu.