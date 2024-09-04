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Murat Ağırel Ölümle Tehdit Edilmişti: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Murat Ağırel Ölümle Tehdit Edilmişti: 2 Kişi Gözaltına Alındı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.09.2024 - 00:06

Gazeteci Murat Ağırel, kendisini öldürmek için ihale açıldığını söylemiş ve yayınlanan tehdit videosunu paylaşmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, gazeteci Ağırel’i ölümle tehdit eden 2 kişinin İzmir’de gözaltına alındığını duyurdu.

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Maskeli bir kişinin bulunduğu videoda, gazeteci Murat Ağırel ölümle tehdit edilmişti.

Maskeli bir kişinin bulunduğu videoda, gazeteci Murat Ağırel ölümle tehdit edilmişti.

Görüntüler 👇

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, videodaki maskeli kişi O.Ö. ile birlikte videoyu çeken Y.K., İzmir’de gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, videodaki maskeli kişi O.Ö. ile birlikte videoyu çeken Y.K., İzmir’de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların evinde yapılan aramada, 3 adet tabanca, bir miktar uyuşturucu, 4 adet cep telefonu ve bir tripod ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların evinde yapılan aramada, 3 adet tabanca, bir miktar uyuşturucu, 4 adet cep telefonu ve bir tripod ele geçirildi.

Gazeteci Murat Ağırel, Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti ve infaz emrini veren Ankara’daki kişinin de yakalanmasını talep etti.

Gazeteci Murat Ağırel, Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti ve infaz emrini veren Ankara’daki kişinin de yakalanmasını talep etti.

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