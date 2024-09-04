Murat Ağırel Ölümle Tehdit Edilmişti: 2 Kişi Gözaltına Alındı
Murat Ağırel Ölümle Tehdit Edilmişti: 2 Kişi Gözaltına Alındı
Gazeteci Murat Ağırel, kendisini öldürmek için ihale açıldığını söylemiş ve yayınlanan tehdit videosunu paylaşmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, gazeteci Ağırel’i ölümle tehdit eden 2 kişinin İzmir’de gözaltına alındığını duyurdu.
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Maskeli bir kişinin bulunduğu videoda, gazeteci Murat Ağırel ölümle tehdit edilmişti.
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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, videodaki maskeli kişi O.Ö. ile birlikte videoyu çeken Y.K., İzmir’de gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların evinde yapılan aramada, 3 adet tabanca, bir miktar uyuşturucu, 4 adet cep telefonu ve bir tripod ele geçirildi.
Gazeteci Murat Ağırel, Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti ve infaz emrini veren Ankara’daki kişinin de yakalanmasını talep etti.
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