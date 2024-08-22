Murat Ağırel’in Uyuşturucu Baronlarını Anlattığı Kitabına Suç Duyurusu: Toplatılması İstendi
Murat Ağırel’in Uyuşturucu Baronlarını Anlattığı Kitabına Suç Duyurusu: Toplatılması İstendi
Gazeteci Murat Ağırel’in kaleme aldığı ve Türkiye’de uyuşturucu ticareti ile kara paranın işlendiği “Havala” isimli kitap için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçede, kitabın toplatılması istendi.
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Murat Ağırel’in, Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan “Havala” isimli kitabı Türkiye'deki uyuşturucu ticareti ile ilgili oldukça ses getiren iddialar taşıyordu.
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Murat Ağırel, Havala isimli kitabın toplatılması için savcılığa dilekçe verildiğini açıkladı.
Suç duyurusunda bulunan isim ise 2022 yılında Mersin Limanı’nda yapılan operasyonda konteynerinde 258 kilo kokain ele geçirilen Alaa Ben Khadra’nın kardeşi Ahmed Ben Khadra.
Ağırel, Havala'dan şikayetçi olan Ahmed Ben Khadra’nın avukatının Ersan Şen olduğunu ancak davanın Şen tarafından değil başka bir avukat tarafından açıldığını ifade ederek “Davayı açan kişi Ahmet Ekin ancak şikayetçi olan kişinin avukatı Ersan Şen. Davayı kendisi değil Mersin'deki bir avukatlık bürosu aracılığıyla açtı” diye konuştu.
Kırmızı Kedi Yayınevi’nin sahibi Haluk Hepkon’un açıklaması 👇
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