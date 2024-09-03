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Ünlü Gazeteci Murat Ağırel, Tehdit Videosunu İfşa Etti: "İnfaz Emrim Verilmiş"

Ünlü Gazeteci Murat Ağırel, Tehdit Videosunu İfşa Etti: "İnfaz Emrim Verilmiş"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.09.2024 - 13:38

Gazeteci Murat Ağırel, kendisine gönderilen ve içeriğinde maskeli bir erkeğin yer aldığı videoyla tehdit edildiğini duyurdu. Ağırel, 'Videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor' ifadelerini kullandı. 

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Türkiye'de gündem olan birçok habere imza atan ünlü gazeteci Murat Ağırel, ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

Türkiye'de gündem olan birçok habere imza atan ünlü gazeteci Murat Ağırel, ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

Ağırel, ölümle tehdit edildiği bir videoyu da kişisel Twitter hesabından paylaştı. Söz konusu videoda, maskeli olarak kamera karşısına geçen şahs; Ağırel'in öldürülmesi için ihale açıldığı ve infaz emri verildiğini söylüyor.

Ağırel, ölümle tehdit edildiği bir videoyu da kişisel Twitter hesabından paylaştı. Söz konusu videoda, maskeli olarak kamera karşısına geçen şahs; Ağırel'in öldürülmesi için ihale açıldığı ve infaz emri verildiğini söylüyor.

"Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum" diyen Ağırel paylaşımında ayrıca şunları yazdı: 👇

"Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum" diyen Ağırel paylaşımında ayrıca şunları yazdı: 👇

'Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor. 

Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum. Kitaplarımın toplatılması için baskılar yapılıyor, evimin önünde sürekli nöbet tutuluyor ve peş peşe davalar açılıyor. Bugünkü tehdidin ciddiyeti ne olursa olsun, bu ülke için mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirmek benim görevimdir.'

Murat Ağırel'in söz konusu paylaşımı ve tehdit videosu 👇

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