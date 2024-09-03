Ünlü Gazeteci Murat Ağırel, Tehdit Videosunu İfşa Etti: "İnfaz Emrim Verilmiş"
Ünlü Gazeteci Murat Ağırel, Tehdit Videosunu İfşa Etti: "İnfaz Emrim Verilmiş"
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Türkiye'de gündem olan birçok habere imza atan ünlü gazeteci Murat Ağırel, ölümle tehdit edildiğini açıkladı.
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Ağırel, ölümle tehdit edildiği bir videoyu da kişisel Twitter hesabından paylaştı. Söz konusu videoda, maskeli olarak kamera karşısına geçen şahs; Ağırel'in öldürülmesi için ihale açıldığı ve infaz emri verildiğini söylüyor.
"Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum" diyen Ağırel paylaşımında ayrıca şunları yazdı: 👇
Murat Ağırel'in söz konusu paylaşımı ve tehdit videosu 👇
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