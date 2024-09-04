İzmir’de 2.5 Milyar Liralık Miras Davası: Mezar Yerleri Değiştirilebilir İddiası
İzmir’de 2.5 Milyar Liralık Miras Davası: Mezar Yerleri Değiştirilebilir İddiası
İzmir’de yaşayan Selvili ailesinde 2.5 milyar liralık serveti ilgilendiren miras davasında ilginç gelişmeler yaşandı. Esen Gül Berker’in açtığı miras davasında avukat mahkemeye, DNA örneği alınacak kabirlerin değiştirilmesi şüphesinde olduklarını belirterek önlem alınmasını talep etti. Davalılar ise reddi hakim talebinde bulundu.
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Türk-Yunan mübadelesiyle 1916 yılında İzmir’e gelen Mehmet Selvili, 6 çocuğundan sadece Hilmi Selvili’yi yanında getirdi. Sonradan diğer çocuklarını da yayına aldı ancak Mehmet Selvili’nin ölümü sonrasında ailenin tüm serveti Hilmi Selvili’ye geçti.
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Mehmet Selvili’nin çocuklarından Osman Nuri Selvili'nin mirasçısı olan, 1980 yılında evlat edindiği Esen Gül Berker aileye dava açtı. İzmir ve Çeşme'de bulunan plaza ve diğer taşınmaz mallar dahil, yaklaşık 2,5 milyar TL'lik mirası belirleyecek davanın ilk duruşması İzmir 13 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 7 Şubat'ta görülmeye başlandı. Davalı taraf, Osman Nuri Selvili'nin amcaları olmadığını iddia etti.
Hakim ise Hilmi Selvili, Mustafa Selvili ve Osman Nuri Selvili'nin mezarlarında fethi kabir işlemi uygulanmasına karar verdi.
Davanın bugün görülen 3'üncü duruşmasına davacı Esen Gül Berker ile taraf ve ilgili kişilerin avukatları katıldı. Davada ilk söz verilen Berker'in avukatı Hüseyin Ercüment Değer, "Hilmi Selvili mirasçılarına, Osman Nuri Selvili'nin, Hilmi Selvili'nin kardeşi olduğunu kabul edip etmediklerini sormak istiyorum" dedi. Bunun üzerine Hilmi Selvili'nin mirasçılarının vekili ise "Hilmi Selvili'nin Osman Nuri adında bir kardeşi yoktur" yanıtını verdi.
Duruşmada Hüseyin Ercüment Değer, Hilmi Selvili ve Osman Nuri Selvili'nin mezar yerinin değiştirilmesi konusunda şüphelerinin bulunduğunu, kabirlerde önlem alınmasını talep etti. Hilmi Selvili'nin mirasçıların vekili, talebe itiraz edip, "Mezar yerinin taşınması mümkün değildir. Şüphe yersizdir" dedi. Ara kararını açıklayan hakim, bu aşamada bir işlem uygulanmaya yer olmadığına karar verip, davayı erteledi.
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