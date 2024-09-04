İzmir’de 2.5 Milyar Liralık Miras Davası: Mezar Yerleri Değiştirilebilir İddiası

İzmir’de yaşayan Selvili ailesinde 2.5 milyar liralık serveti ilgilendiren miras davasında ilginç gelişmeler yaşandı. Esen Gül Berker’in açtığı miras davasında avukat mahkemeye, DNA örneği alınacak kabirlerin değiştirilmesi şüphesinde olduklarını belirterek önlem alınmasını talep etti. Davalılar ise reddi hakim talebinde bulundu.