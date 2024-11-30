30 Kasım Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
30 Kasım Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 30 Kasım Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Suriye’de silah sesleri yükselmeye başladı. Ülkede Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki rejim karşıtı silahlı gruplar, karşılaştıkları büyük bir direniş olmadan Halep'in kontrolünü ele geçirdi. Ülkenin ikinci en büyük şehri olan Halep'e giriş yapan gruplar, birçok mahallede hakimiyet kurarak kentin büyük bölümünü denetimleri altına aldı. Halep'te gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan eden silahlı gruplar, kontrol altına aldıkları bölgelerde güvenlik önlemleri alarak denetim sağlıyor. Yaşananlar sonrasında Suriye Devlet Başkanı Esad’dan ilk açıklama geldi: “Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını savunmaya devam edeceğiz. Dostlarımızın da yardımıyla Suriye'nin düşmanlarını yeneceğiz. “Karşı saldırıya geçeceğiz. Tüm bölgeleri geri almak için yakında saldıracağız.'”
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Sporcuların müsabaka esnasında geçirdiği rahatsızlıklar izleyenler için her zaman yürekleri ağza getiriyor. Yeşil sahalarda sıklıkla meydana gelen rahatsızlıklara bir yenisi tenis kortlarından eklendi. Milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek'in yaşadığı rahatsızlık endişe yarattı. Federasyondan da konuyla ilgili kısa sürede açıklama yapıldı. Milli sporcunun beyin kanaması geçirdiği belirlendi.
Cinsiyet geçiş sürecinden sonra güzellik merkezleri ve aşk ilişkileri ile gündeme gelen Selin Ciğerci, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olmaya devam ediyor. Ciğerci, geçtiğimiz yıllarda Gökhan Çıra ile olan evliliğini sona erdirmiş, boşanmasıyla da çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir iddia üzerine adı Icardi'yle aşk iddialarına karışan Ciğerci, gizemli bir beyefendiyle el ele görüntülenmişti. Ünlü isim aşk iddialarını yalanladı.
Bildiğiniz üzere Black Friday indirimleri başladı. Tüm dünyada insanlar kendilerini alışverişin coşkusuna kaptırdı. Pek çok farklı yerden birbirinden ilginç alışveriş, izdiham ve kavga haberleri geliyor. Her gün 'Daha ilginç ne görebiliriz?' derken çıta giderek yükseliyor. Bir yayıncı da kendi alışveriş anlarını canlı yayınladı.
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Şimdi yeni yönetimin önünde yeni hoca seçimi var. Öne çıkan adayların başında ise Sergen Yalçın geliyor. Tanju Çolak , Ekol TV'de hoca arayışı konusunda yeni bir bilgi aktardı. Feyyaz Uçar'dan gelen mesajı okuyan Çolak, yaşananlara da değindi.
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Sagopa Kajmer, Türk rap müziğinin en önemli isimlerinden biri. Müzik kariyerine 1990'lı yıllarda DJ'lik yaparak başlayan Sagopa Kajmer, 2000'li yılların başında rap müziğe yönelerek büyük bir çıkış yakaladı. Kendine özgü sözleri ve farklı tarzıyla dikkat çeken sanatçı, Türkiye'de rap müziğin popülerleşmesinde büyük rol oynadı. Bugüne kadar birçok albüm çıkaran ve sayısız konser veren Sagopa Kajmer, geniş bir hayran kitlesine sahip. Ayrıca sanatçı, birçok genç rapçiye de ilham kaynağı oldu. Kendisinin konserlerde, sahneye fırlatılan şeyleri yakaladığı anlar oldukça meşhur bildiğiniz üzere. Özellikle de sigara.
Ünlü isimlerimiz Instagram hesaplarından kimi zaman özel hayatlarını kimi zaman işlerini paylaşıyor. Ancak bazen anlatmak istedikleri için Instagram yetersiz kalıyor. İşte orada devreye Twitter (X) giriyor. Biz de Instagram'ı aşıp derdini Twitter'dan anlatmaya ant içmiş ünlülerin tweetlerini sizler için derledik. İşte Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en ilgi çeken tweetler!
Trabzonspor, ligde Alanyaspor'a konuk olduğu maçta yine sahadan mutsuz ayrıldı. Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da hakeme tepki vardı. Alanyaspor'un galibiyetinin ardından Trabzonspor zehir zemberek açıklama yayınladı. Trabzonspor , 'TFF ve MHK yok hükmündedir' diye yapılan açıklamada sert ifadelere yer verildi. 'Yapı' Açıklamada, ''Bu akşam Alanya'da, Türk futbolunun onuruna bir darbe daha indirilmiştir.' dendi
Kızılcık Şerbeti'nde Heves ve Giray'ı canlandıran Şebnem Dönmez ile Kaan Taşaner diziden ayrılmıştı. Ünlü oyuncuların ayrılığı dizinin fanları arasında çok konuşulmuştu. Şimdilerde iki oyuncudan yepyeni bir haber var. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kaan Taşaner, TRT 1 dizisi 'Bir Zamanlar İstanbul'un kadrosuna dahil oldu. Şebnem Dönmez de daha önceden bu diziye geçmişti. İşte detaylar...
Bildiğiniz üzere ülkemizde en çok değişen bakanlıkların başında 'Milli Eğitim Bakanlığı'. Haliyle bununla birlikte eğitim ve sınav sistemi de defalarca değişti. Açıklamalarıyla en çok tepki toplayan bakanların başında da son Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geliyor. Tekin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı 'laiklik' çıkışı büyük tepki çekmişti. Ardından belediyelere bağlı kreşlerde LGBTİ propagandası yapıldığı gerekçesiyle kapatılmak istenmesi yine tepki topladı.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yeni bir detay ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıkladığı detaya göre; eşi uluslararası kuruluşlarda görev yapan veya kamu kurumlarınca yurt dışında görevlendirilen memurlara 3 yıla kadar aylıksız izin hakkı verilecek.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir mahalledeki cenazelerde ikram edilen taziye yemeği uygulamasına son verildi. İlçeye bağlı 176 nüfuslu Yenidoğan Mahallesi'nde, Mahalle Muhtarı Atila Çimen ve ihtiyar heyeti tarafından söz konusu uygulamaya son verildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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