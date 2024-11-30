Sagopa Kajmer Konseri Sırasında Kendisine Sigara Atanlara Tepki Gösterdi: "Yanan Sigara Atmak Nedir?"

Sagopa Kajmer, Türk rap müziğinin en önemli isimlerinden biri. Müzik kariyerine 1990'lı yıllarda DJ'lik yaparak başlayan Sagopa Kajmer, 2000'li yılların başında rap müziğe yönelerek büyük bir çıkış yakaladı. Kendine özgü sözleri ve farklı tarzıyla dikkat çeken sanatçı, Türkiye'de rap müziğin popülerleşmesinde büyük rol oynadı. Bugüne kadar birçok albüm çıkaran ve sayısız konser veren Sagopa Kajmer, geniş bir hayran kitlesine sahip. Ayrıca sanatçı, birçok genç rapçiye de ilham kaynağı oldu. Kendisinin konserlerde, sahneye fırlatılan şeyleri yakaladığı anlar oldukça meşhur bildiğiniz üzere. Özellikle de sigara.