Sagopa Kajmer Konseri Sırasında Kendisine Sigara Atanlara Tepki Gösterdi: "Yanan Sigara Atmak Nedir?"

Sagopa Kajmer, Türk rap müziğinin en önemli isimlerinden biri. Müzik kariyerine 1990'lı yıllarda DJ'lik yaparak başlayan Sagopa Kajmer, 2000'li yılların başında rap müziğe yönelerek büyük bir çıkış yakaladı. Kendine özgü sözleri ve farklı tarzıyla dikkat çeken sanatçı, Türkiye'de rap müziğin popülerleşmesinde büyük rol oynadı. Bugüne kadar birçok albüm çıkaran ve sayısız konser veren Sagopa Kajmer, geniş bir hayran kitlesine sahip. Ayrıca sanatçı, birçok genç rapçiye de ilham kaynağı oldu. Kendisinin konserlerde, sahneye fırlatılan şeyleri yakaladığı anlar oldukça meşhur bildiğiniz üzere. Özellikle de sigara.
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Fakat Sagopa Kajmer bir konserinde sahneye sigara atılmasına tepki gösterdi.
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Dinleyicilerini "sigara atmaktan vazgeçin." diye uyaran sanatçı, "Yanan sigara atmak neymiş, geldiğime pişman etmeyin." dedi.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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