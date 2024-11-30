Eskişehir’in Bir Mahallesinde Cenazede Yemek İkramı Yasaklandı
Eskişehir’in Bir Mahallesinde Cenazede Yemek İkramı Yasaklandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir mahalledeki cenazelerde ikram edilen taziye yemeği uygulamasına son verildi. İlçeye bağlı 176 nüfuslu Yenidoğan Mahallesi'nde, Mahalle Muhtarı Atila Çimen ve ihtiyar heyeti tarafından söz konusu uygulamaya son verildi.
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Muhtarlık tarafından alınan kararda, "Yenidoğan Mahalle Muhtarlığı olarak ihtiyar heyeti ve köyümüzün büyükleri ile istişare sonucu cenazelerimizin defin sırasında taziye yemeği ve pide verilmeyecektir. Cenaze yakınının acısı, telaşı sırasında yapılan bu uygulama cenaze sahibini hem maddi hem manevi zora sokuyor. Dinimizce de yeri olmayan bu işi köy birliğimizce kaldırmışızdır. Tüm hemşehrilerimize duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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Muhtar Çimen, insanların acısını yaşamadan taziyeye gelenlere yemek dağıtma telaşına düştüklerini belirterek, "Vatandaşların acılarının arasında bu işlerle uğraşmaları bizleri rahatsız ediyor. Farkındalık oluşturmak amacıyla bundan sonra mahallemizdeki cenazelerde yemek dağıtılmamasını kararlaştırdık. Tüm mahallerde aynı duyarlılığı bekliyoruz." diye konuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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