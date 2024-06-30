30 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
30 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Sosyal medya hesabından bir takı markası iş birliği için paylaşım yapan Nazlı Sabancı'nın hem pozları hem de ayakları kullanıcılar tarafından yine fena topa tutuldu!
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2. Güldür Güldür Show programının sevilen isimlerinden Rüştü Onur Atilla, eşi Sinem Ayyıldız ile yeni boşanmıştı. Ünlü oyuncunun boşanmanın üzerinden çok geçmeden Nez'le verdiği yanak yanağa pozu kafa karıştırdı.
3. Son olarak Şahane Hayatım dizisinde rol alan Onur Tuna sosyal medya paylaşımları ortalığın tozunu attırırken bir anda yaptığı imaj değişikliğiyle herkesi şoke etti. Ansızın boyattığı saçıyla ünlü futbolcu Icardi'ye dönüşen Onur Tuna sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.
4. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Meryem Uzerli, Hülya Avşar'dan sonra Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Altaylı, Uzerli'ye dijital platformda yayınlanan dizideki çıplak sahnelerini sorunca olanlar oldu.
5. Her sene yaz mevsiminin gelmesiyle akın edilen Bodrum'un bu sene fahiş fiyatlar yüzünden boş kaldığı iddiası gündemden düşmüyor. Komedyen Yavuz Seçkin tam da bu konuyla ilgili çektiği bir videoyla yüksek ücretleri tiye aldı.
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6. Müzisyen ve köşe yazarı Sina Koloğlu'nun haberine göre; bir bankadan reklam seslendirmesi teklifi alan Nejat İşler'den takdir toplayan bir hamle geldi. Ünlü oyuncunun reklam karşılığında para almak yerine öğrencilere burs verilmesini istemesi ayakta alkışlandı!
7. Günaydın'dan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; uyuşturucu madde siparişi verip teslim aldığı anlarda polislere yakalanan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in mahkemeye gelip ifade verdiği ortaya çıktı.
8. Meryem Uzerli tepkilerine cevapsız kalamayan Hülya Avşar'dan açıklama geldi. Açıklama, kimsecikleri tatmin etmedi.
9. Nesrin Cavadzade'nin beyaz bikinisiyle elinde portakal tuttuğu pozlara düştüğü not kahkaha attırdı!
10. Geçtiğimiz saatlerde yayılan Nez ve Onur Atilla'nın sarmaş dolaş pozlarına, Nez'in kendisinden açıklama geldi! 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda bitiren Onur Atilla'yla aşk yaşadığını kabul eden Nez, gelen yorumlara sitem etti.
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11. Geçtiğimiz günlerde, "Aşık Shakespeare" isimli tiyatro oyununda rol için erkek arkadaşıyla öpüştüğü görüntülerle gündeme gelen Uraz Kaygılaroğlu, bu sefer de kadın rolünde oynadı.
12. Meryem Uzerli'ye yönelttiği evlilik sorusuyla büyük tepki çeken Hülya Avşar, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından konuya dair kimseleri tatmin etmeyen bir açıklama paylaşmıştı. Açıklamayla yetinmemeye karar veren Hülya Avşar, konuyla ilgili bir de röportaj verdi. Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuşan Avşar kızının mimikleri ve tavrı gözden kaçmadı!
13. Geçtiğimiz hafta Bodrum sahillerinde yaptığı "Bodrum'da sınıf farkı daha az" açıklamasıyla tepki çeken Şevval Sam, konuya dair ilk kez konuştu. Meselenin yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu topu eleştirenlere atarak savundu.
14. 20 gün önce eşinden boşanan ve geçtiğimiz saatlerde şarkıcı Nez'le paylaştığı fotoğraflarla akılları karıştıran, üstüne de aşk dedikodularıyla tepki çeken Onur Atilla'dan konuya dair açıklama geldi!
15. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcıyla ciddi ciddi dertleştiği ortaya çıkan Aslı Enver, bu sefer de kendisini işleten gençlerin lahmacun siparişi karşısında verdiği tepkiyle gündeme oturdu! Her seferinde tatlılığına tatlılık katan Enver'in cevabı yine ve yeniden kalpleri eritti!
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