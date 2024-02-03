3 Şubat Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
3 Şubat Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 3 Şubat Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
İçeriğin Devamı Aşağıda
İzmir’de, soğuktan üşümesine kıyamadığı için aldığı müşteri tarafından vurulan taksici Oğuz Erge için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı.
Avrupa Birliği (AB), kısa zamanda Türkiye ile işbirliğini derinleştirmeyi ve farklılıkları gidermeyi amaçladığını duyurdu.
Son zamanların popüler ismi Alizade'nin yeni düetini Edis ile yapacağı haberi 'rota yeniden oluşturuluyor' dedirtti.
Misafirler Gittiği İçin Hüngür Hüngür Ağlayan Sosyal Medya Kullanıcısı Özellikle Misafir Sevmeyenleri Şaşırttı
Son zamanların popüler ve başarılı oyuncusu Kubilay Aka, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk oldu. Aka, kendisini köşeye sıkıştırıp Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili sorular soran Berfu Yenenler'e efendiliğini bozmadan cevaplarını verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Popüler dizi 'Kalp Atışı''nın sevilen oyuncusu Ali Burak Ceylan, 6 Şubat depreminde bir aileye ettiği yardımlarla gündeme geldi.
Survivor'ın en çok sevilen yarışmacılarından biri olan Damla Can'ın yıllar önce gece kulübünde tuvalet sırası beklerden bir kadını tekme tokat dövdüğü ortaya çıktı.
6 Şubat depremlerinde Nurdağı'nda ailesinden 4 kişiyi kaybeden Mehmet Polat, davanın tutuklu sanığı eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kardeşinin iki kilo tatlı ile aile büyüklerine 'şikayetinizi geri çekin' dediğini söyledi.
Twitter'da erkeklerin mental olarak zayıf varlıklar olduğunu, kadınların ise pehlivan gibi olduğunu paylaşan kullanıcı tepkiyle karşılandı ve tartışma yarattı.
TikTok Canlı Yayınından Para Kazanabilmek İçin Çocuğunu Zorla Tıraş Edip Ağlatan Baba
İçeriğin Devamı Aşağıda
Melis İşiten'in programına konuk olan Gupse Özay'ın İşiten'in eski eşi Uraz Kaygılaroğlu hakkında yaptığı yorum kahkahaya boğdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda