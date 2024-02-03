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İyilik Yapmak İsterken Öldürülen Taksici Oğuz Erge İçin Başlatılan Yardım Kampanyası Tamamlandı!

İyilik Yapmak İsterken Öldürülen Taksici Oğuz Erge İçin Başlatılan Yardım Kampanyası Tamamlandı!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
03.02.2024 - 22:33

İzmir’de, soğuktan üşümesine kıyamadığı için aldığı müşteri tarafından vurulan taksici Oğuz Erge için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı.

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Geçtiğimiz günlerde taksi sürücüsü Oğuz E., soğukta üşüdüğü için arabasına aldığı saldırgan tarafından tabanca ile öldürüldü.

Geçtiğimiz günlerde taksi sürücüsü Oğuz E., soğukta üşüdüğü için arabasına aldığı saldırgan tarafından tabanca ile öldürüldü.

Daha sonra saldırganın ön koltuğa geçerek Erge'yi tokatladığı ve "Yaa bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Daha sonra saldırganın ön koltuğa geçerek Erge'yi tokatladığı ve "Yaa bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, taksi ve çevredeki kameraları inceledikten sonra saldırganın Delil Aysal olduğunu tespit etti.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, taksi ve çevredeki kameraları inceledikten sonra saldırganın Delil Aysal olduğunu tespit etti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Olaydan sonra İzmir'de katledilen takisici Oğuz Ergen'in kanser tedavisi gören eşi ve ailesi için 72 saatlik bir yardım kampanyası başlatıldı. Geçtiğimiz saatlerde istenilen hedefe ulaşılan kampanya tamamlandı.

Olaydan sonra İzmir'de katledilen takisici Oğuz Ergen'in kanser tedavisi gören eşi ve ailesi için 72 saatlik bir yardım kampanyası başlatıldı. Geçtiğimiz saatlerde istenilen hedefe ulaşılan kampanya tamamlandı.

Oh Be Dünya Varmış derneğinin paylaştığı son duyuruda Oğuz Erge'nin ailesi için gerçekleştirilecek yardımlar açıklandı.

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Feyza Altun'da avukat arkadaşları Oğuzhan Aslan ve Serkan Göktürk'ün dava takibini yapacaklarını ve zanlının gereken cezayı almaları için elinden geleni yapacaklarını açıkladılar.

Özgenç Makine şirketi ailenin ömür boyu kira masraflarını üstlenirken saldırıya uğrayan taksici Erge'nin kızı Naz Erge için eğitim bursu vermek isteyenlerin de düzenli olarak derneğe bağış yapacağı belirtildi. Gerçekleştirilecek diğer yardımlar ise şu şekilde açıklandı:

Özgenç Makine şirketi ailenin ömür boyu kira masraflarını üstlenirken saldırıya uğrayan taksici Erge'nin kızı Naz Erge için eğitim bursu vermek isteyenlerin de düzenli olarak derneğe bağış yapacağı belirtildi. Gerçekleştirilecek diğer yardımlar ise şu şekilde açıklandı:

  • Bir çok psikolog ile iletişimdeyiz ve Nevra hanım biraz toparlandığında kendisi bize yazacak.

  • Toplanan parayı Naz Erge’nin hesabına (Oğuz Erge’nin kızı) pazartesi günü aktarıp dekontu sizlerle paylaşacağı.

  • Düzenli olarak aileye yardım etmek isteyenler açıklama kısmına “ Oğuz Erge “ yazdıklarında yine aileye ulaştırılacak.

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