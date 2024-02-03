İyilik Yapmak İsterken Öldürülen Taksici Oğuz Erge İçin Başlatılan Yardım Kampanyası Tamamlandı!
İyilik Yapmak İsterken Öldürülen Taksici Oğuz Erge İçin Başlatılan Yardım Kampanyası Tamamlandı!
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Geçtiğimiz günlerde taksi sürücüsü Oğuz E., soğukta üşüdüğü için arabasına aldığı saldırgan tarafından tabanca ile öldürüldü.
Daha sonra saldırganın ön koltuğa geçerek Erge'yi tokatladığı ve "Yaa bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, taksi ve çevredeki kameraları inceledikten sonra saldırganın Delil Aysal olduğunu tespit etti.
Olaydan sonra İzmir'de katledilen takisici Oğuz Ergen'in kanser tedavisi gören eşi ve ailesi için 72 saatlik bir yardım kampanyası başlatıldı. Geçtiğimiz saatlerde istenilen hedefe ulaşılan kampanya tamamlandı.
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Özgenç Makine şirketi ailenin ömür boyu kira masraflarını üstlenirken saldırıya uğrayan taksici Erge'nin kızı Naz Erge için eğitim bursu vermek isteyenlerin de düzenli olarak derneğe bağış yapacağı belirtildi. Gerçekleştirilecek diğer yardımlar ise şu şekilde açıklandı:
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