‘Taksisine Bindiği Oğuz Erge’yi Öldüren Delil Aysal Cezaevinde Saldırıya Uğradı’ İddiası
‘Taksisine Bindiği Oğuz Erge’yi Öldüren Delil Aysal Cezaevinde Saldırıya Uğradı’ İddiası
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Gaziemir ilçesinde, 31 Aralık saat 03.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal, müşteri olarak bindi.
Tanınmamak için yüzünü medikal maske ile gizleyen ve başında kapüşonu bulunan gaspçı Aysal'ın silahlı saldırı anı, araç kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, taksideki araç kamerası ve bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı.
Sosyal medyada gündeme gelen bir iddia ise gündeme bomba gibi düştü.
İddiaya göre; Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal’ın cezaevinde saldırıya uğradığı ve ağır yaralandığı iddia edildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
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