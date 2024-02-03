Nurdağı'nın Tutuklu Eski Başkanı Ökkeş Kavak'ın Kardeşinden İki Kilo Tatlı ile 'Şikayeti Çekin' Ziyareti!
Nurdağı'nın Tutuklu Eski Başkanı Ökkeş Kavak'ın Kardeşinden İki Kilo Tatlı ile 'Şikayeti Çekin' Ziyareti!
Kaynak: https://www.dwturkce1.com/tr/6-%C5%9F...
6 Şubat depremlerinde Nurdağı'nda ailesinden 4 kişiyi kaybeden Mehmet Polat, davanın tutuklu sanığı eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kardeşinin iki kilo tatlı ile aile büyüklerine 'şikayetinizi geri çekin' dediğini söyledi.
DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberinin detayları 👇
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Kavak Apartmanı'nda 26 kişi hayatını kaybetti.
Depreme apartmanın birinci katında yakalanan 6 kişilik Polat ailesinden baba Mehmet, anne Emine, çocukları Gizem ve Fatma Zehra Polat hayatını kaybetti. Gizem Polat, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği mezunuydu. 18 yaşındaki Yusuf Polat enkazdan 72 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Ailenin en büyük oğlu Mehmet Polat ise Zonguldak'ta çalıştığı için evde değildi. Mehmet Polat, depremin ardından kardeşi Yusuf'u alarak Nurdağı'nı terk etmiş. Zonguldak'a yerleşen Mehmet Polat, "Orada kimsem kalmadı, Zonguldak'ta yeni bir hayat kurduk" dedi.
DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre; Mehmet Polat, Kavak Apartmanı davasında tutuklu olarak yargılanan sanık eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kardeşinin, Zonguldak'a gelerek dedesiyle görüştüğünü anlatı.
Kavak'ın kardeşinin yanında bir okul müdürünün de olduğunu anlatan Polat, "Dalga geçer iki kilo tatlı alıp gönül almaya gelmişler. Ben yoktum. Dedeme, neneme ve kardeşime şikayetinizi geri çekin, Ökkeş Kavak'ın suçu yok demişler. Maden suçsuz, çıksın mahkemede yargılansın görelim" diye konuştu.
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Polat, Nurdağı Ziraat Odası Başkanı K.B. ve Nurdağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı H.G.'nin de amcasının yanına gelerek şikayetlerini geri çekmesini istediğini anlattı.
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