TikTok Canlı Yayınından Para Kazanabilmek İçin Çocuğunu Zorla Tıraş Edip Ağlatan Baba

'Tostçu Yakup' ismiyle bilinen TikTok kullanıcısı, canlı yayında izleyenlerin bağış/hediye göndermesi için oğlunun saçını tıraş etti.
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İnsanların canlı yayını izlemeleri ve bağış/hediye göndererek para kazanmak için çocuğunu tıraş eden baba sosyal medyada tepki çekti.
Canlı yayında saçları tıraş edilen çocuğun o anlarda ise gözyaşlarına boğulduğu görülüyor.
İşte tepki çeken o görüntüler: 👇
O çocuğun başka bir görüntüde ise, 'Milletin yüzüne nasıl bakacağım?' dediği duyuluyor: 👇
O görüntülere gelen tepkiler: 👇
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