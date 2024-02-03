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TikTok Canlı Yayınından Para Kazanabilmek İçin Çocuğunu Zorla Tıraş Edip Ağlatan Baba

TikTok Canlı Yayınından Para Kazanabilmek İçin Çocuğunu Zorla Tıraş Edip Ağlatan Baba

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 20:37

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'Tostçu Yakup' ismiyle bilinen TikTok kullanıcısı, canlı yayında izleyenlerin bağış/hediye göndermesi için oğlunun saçını tıraş etti.

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İnsanların canlı yayını izlemeleri ve bağış/hediye göndererek para kazanmak için çocuğunu tıraş eden baba sosyal medyada tepki çekti.

İnsanların canlı yayını izlemeleri ve bağış/hediye göndererek para kazanmak için çocuğunu tıraş eden baba sosyal medyada tepki çekti.

Canlı yayında saçları tıraş edilen çocuğun o anlarda ise gözyaşlarına boğulduğu görülüyor.

Canlı yayında saçları tıraş edilen çocuğun o anlarda ise gözyaşlarına boğulduğu görülüyor.

İşte tepki çeken o görüntüler: 👇

O çocuğun başka bir görüntüde ise, 'Milletin yüzüne nasıl bakacağım?' dediği duyuluyor: 👇

O görüntülere gelen tepkiler: 👇

O görüntülere gelen tepkiler: 👇
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