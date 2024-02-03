Bakan Yerlikaya Açıkladı: Emniyet Genel Müdürlüğü’ne Kayıtlı Polis Helikopteri Düştü: 2 Pilot Şehit Oldu
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Emniyet Genel Müdürlüğü’ne Kayıtlı Polis Helikopteri Düştü: 2 Pilot Şehit Oldu
çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait helikopterin kaza kırıma uğradığını, 2 pilotun şehit olduğunu ve teknisyenin yaralandığını açıkladı.
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Olayın yaşandığı bölgeden ilk görüntüler...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaşım yaparak açıkladı bilgilere göre, Hatay Havalimanından Gaziantep Havalimanı'na gitmek için havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkiinde düştü.
En son saat 22:49’da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterde bulunan 2 pilot şehit olurken teknisyen ise yaralandı.
Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda başsağlığı dileyerek, “Kahraman pilotlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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Neden düşmüş niye düşsün helikopter ? Ben anlayamadım orayı. 🤦🏻♀️ Çok üzücü Allah rahmet eylesin sevenlerinin gönlüne selamet versin inşallah