3 Mart Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
3 Mart Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 3 Mart Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Bugün katıldığı bir programda Kastamonulularla buluşan AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, oy istediği salonda sessizlikle karşılaştı. Kurum bir süre ses çıkmaması üzerine 'Salonun ambiyansı kayboldu' dedi.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan futbol maçının ardından Galatasaray tarafından yapılan paylaşım, Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat'ı rahatsız etti. Arat, Galatasaray'ın yöneticileriyle sesini yükselterek bir tartışma yaşadı.
Esenyurt'ta çekilen sokak röportajı görüntülerinde mikrofona konuşan Y.S., kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı. Esenyurt'la ilgili 'Burası Kürt bölgesi' diyen Y.S., Zafer Partisi'nin çadırına tepki göstermişti.
AK Parti eski milletvekili Resul Tosun, Yeniden Refah Partisi adaylarının 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde AK Parti lehine çekileceğini iddia etti. Tosun, iddiasının 'bilgi'ye dayalı olduğunu belirtti.
Türkiye, sağlıkta şiddet, alım gücünde yaşanan kayıp ve düşük ücretler nedeniyle büyük emekler vererek yetiştirdiği doktorları elinden kaçırmaya devam ediyor. Almanya kaptırdığımız doktor sayısının 2 bin 628'e ulaştığı ortaya çıktı. Türkiye bu sayıyla aynı zamanda ilk 10'da.
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Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin kişi başına gelirini bir yılda dolar bazında yüzde 23 artırmasının altında yatan gerçekleri yazdı.
Emeklilerin bayram ikramiyesi yapılan yüzde 50'lik zamla 3 bin TL'ye yükselirken, iktidarın yapılan zamma gelen tepkiler üzerine bayram ikramiyesini 10 bin TL'ye yükselteceği iddia edildi.
Pazar akşamlarının sevilerek izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, soruları ve yarışmacılarıyla gündem olmaya devam ediyor. Kimi zaman kolay sorulara verilen yanlış cevaplarla konuşulan yarışmada bu kez sorunun iki cevabının birden olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.
Survivor All Star yarışmacılarına yiyecek verdiklerini itiraf eden Acun Ilıcalı, anlaşılan bu yardımı yalnızca bizim yarışmacılarımıza yapıyor. Yine Acun Ilıcalı tarafından yapıldığı bilinen Survivor Romanya'daki yarışmacıların onlarca kilo verdiği görüntüleri herkesi şaşırttı!
Son zamanlarda tarzında yaşadığı değişimle magazinin gündemine gelen Kerimcan Durmaz, şimdi de 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek bir sebeple gündem oldu! Yıllar sonra ebesini bulan Kerimcan, "Ebemi bulmam şaka mı" sözleriyle aralarında geçen konuşmayı paylaştı.
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