Derbinin Galibi Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Zeki Müren'li Gönderme! 'İnleyen Nağmeler...'
Derbinin Galibi Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Zeki Müren'li Gönderme! 'İnleyen Nağmeler...'
Süper Lig'in 28. haftasında rakibi Beşiktaş'ın sahasında oynanan karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrılan Galatasaray'dan siyah beyazlı takıma ve Fenerbahçe'ye Zeki Müren'in 'İnleyen Nağmeler' parçasıyla bir gönderme geldi.
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbiden rakibi Beşiktaş'ı 1-0 yenerek galibiyet serisini 16'ya çıkaran Galatasaray 75 puanla ligdeki liderliğini sürdürüyor.
Karşılaşmada yaşanan pozisyonlar nedeniyle sosyal medyada sıklıkla hakem Halil Umut Meler'e tepkiler gelirken, karşılaşmanın galibi Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ise yeni bir tartışmayı alevlendirdi.
Sarı kırmızılı takımın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye sanatçı Zeki Müren'in 'İnleyen Nağmeler' parçasıyla gönderme yapıldığı görüldü. Videoda tüyleri yolunmuş üzgün bir kartalın, sarı lacivert bir salıncakta salllandığı görüldü.
Kritik derbi sonrası yapılan paylaşıma sosyal medyada tepki yağdı. Galatasaray taraftarları yapılan paylaşıma destek verirken, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları ise videoyu saygısızca buldu.
Galatasaray'ın paylaşımına gelen tepkiler şu şekilde 👇
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