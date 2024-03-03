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Galatasaray , Beşiktaş
Galatasaray Şampiyonluk Yolundaki Kritik Maçta Beşiktaş'ı 1-0'la Geçti

Galatasaray Şampiyonluk Yolundaki Kritik Maçta Beşiktaş'ı 1-0'la Geçti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
03.03.2024 - 21:00

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 28. haftada deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Okan Buruk ve öğrencileri, şampiyonluk için oldukça kritik olan mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı.

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Sarı-kırmızılar, ikinci dakikada kullandığı köşe vuruşundan golü buldu.

Sarı-kırmızılar, ikinci dakikada kullandığı köşe vuruşundan golü buldu.

Beşiktaş'ın yeni orta sahası Al-Musrati, topu kendi ağlarına gönderdi. Galatasaray, bu golle 1-0 öne geçti.

Beşiktaş'ın yeni orta sahası Al-Musrati, topu kendi ağlarına gönderdi. Galatasaray, bu golle 1-0 öne geçti.

89. dakikada Beşiktaş'ta Omar Colley, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı. Sarı-kırmızılılar, puanını 75'e yükselterek liderliğini korudu.

89. dakikada Beşiktaş'ta Omar Colley, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı. Sarı-kırmızılılar, puanını 75'e yükselterek liderliğini korudu.

Galatasaray, ligde çıktığı son 8 maçtan galibiyetle ayrılırken yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı.

Galatasaray, ligde çıktığı son 8 maçtan galibiyetle ayrılırken yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı.

Sizce kim şampiyon olur?

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