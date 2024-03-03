Galatasaray Şampiyonluk Yolundaki Kritik Maçta Beşiktaş'ı 1-0'la Geçti

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 28. haftada deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Okan Buruk ve öğrencileri, şampiyonluk için oldukça kritik olan mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı.