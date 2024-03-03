Zafer Partisi Çadırına Tepki Gösteren Kişi Gözaltına Alındı
Zafer Partisi Çadırına Tepki Gösteren Kişi Gözaltına Alındı
Esenyurt'ta çekilen sokak röportajı görüntülerinde mikrofona konuşan Y.S., kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı. Esenyurt'la ilgili 'Burası Kürt bölgesi' diyen Y.S., Zafer Partisi'nin çadırına tepki göstermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal medyaya yansıyan bir sokak röportajında kullanılan ifadeler nedeniyle inceleme başlattı.
Sokak röportajında konuşan kişinin Zafer Partisi'nin Esenyurt'ta çadır açmasına tepki gösterirken, 'Burası Kürt bölgesi, buraya çadır açması yanlış bir şey' dediği görüldü.
Zanlı hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan adli işlem başlatıldığı da öğrenildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda