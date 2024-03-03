Canlı Yayında Seçimin Kaderini Değiştirecek İddia! 'Yeniden Refah Adayları AK Parti Lehine Çekilecek'
Canlı Yayında Seçimin Kaderini Değiştirecek İddia! 'Yeniden Refah Adayları AK Parti Lehine Çekilecek'
AK Parti eski milletvekili Resul Tosun, Yeniden Refah Partisi adaylarının 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde AK Parti lehine çekileceğini iddia etti. Tosun, iddiasının 'bilgi'ye dayalı olduğunu belirtti.
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31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala partilerin stratejik hamleleri devam ederken, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
TV100'de Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Taksim Meydanı' programına katılan Star Gazetesi yazarı ve AK Parti eski milletvekili Resul Tosun, Yeniden Refah Partisi belediye başkan adaylarının seçimlere kısa bir süre kala AK Parti lehine çekileceğini söyledi.
Tosun, 'Tıpkı Muharrem Beyin (İnce) adaylıktan çekildiği gibi Yeniden Refah Partisi adayları seçimden önce İstanbul'da Murat Kurum lehine, Ankara'da Turgut Altınok lehine ya da İzmir’de Hamza Dağ lehine çekilirse sürpriz olmaz' dedi. 🎥
Moderatör Gürkan Hacır'ın 'Bunu bilgiye dayanarak mı söylüyorsunuz?' sorusunu da yanıtlayan Tosun, 'Evet bilgiye dayalı söylüyorum, isim de biliyorum' dedi. Bunun üzerine Gürkan Hacır, 'O zaman seçimin kaderi değişir' ifadelerini kullandı.
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