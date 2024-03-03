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Canlı Yayında Seçimin Kaderini Değiştirecek İddia! 'Yeniden Refah Adayları AK Parti Lehine Çekilecek'

Canlı Yayında Seçimin Kaderini Değiştirecek İddia! 'Yeniden Refah Adayları AK Parti Lehine Çekilecek'

Yerel Seçim AK Parti Yeniden Refah Partisi
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.03.2024 - 19:02

AK Parti eski milletvekili Resul Tosun, Yeniden Refah Partisi adaylarının 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde AK Parti lehine çekileceğini iddia etti. Tosun, iddiasının 'bilgi'ye dayalı olduğunu belirtti. 

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31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala partilerin stratejik hamleleri devam ederken, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala partilerin stratejik hamleleri devam ederken, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TV100'de Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Taksim Meydanı' programına katılan Star Gazetesi yazarı ve AK Parti eski milletvekili Resul Tosun, Yeniden Refah Partisi belediye başkan adaylarının seçimlere kısa bir süre kala AK Parti lehine çekileceğini söyledi.

TV100'de Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Taksim Meydanı' programına katılan Star Gazetesi yazarı ve AK Parti eski milletvekili Resul Tosun, Yeniden Refah Partisi belediye başkan adaylarının seçimlere kısa bir süre kala AK Parti lehine çekileceğini söyledi.

Tosun, 'Tıpkı Muharrem Beyin (İnce) adaylıktan çekildiği gibi Yeniden Refah Partisi adayları seçimden önce İstanbul'da Murat Kurum lehine, Ankara'da Turgut Altınok lehine ya da İzmir’de Hamza Dağ lehine çekilirse sürpriz olmaz' dedi. 🎥

Moderatör Gürkan Hacır'ın 'Bunu bilgiye dayanarak mı söylüyorsunuz?' sorusunu da yanıtlayan Tosun, 'Evet bilgiye dayalı söylüyorum, isim de biliyorum' dedi. Bunun üzerine Gürkan Hacır, 'O zaman seçimin kaderi değişir' ifadelerini kullandı.

Moderatör Gürkan Hacır'ın 'Bunu bilgiye dayanarak mı söylüyorsunuz?' sorusunu da yanıtlayan Tosun, 'Evet bilgiye dayalı söylüyorum, isim de biliyorum' dedi. Bunun üzerine Gürkan Hacır, 'O zaman seçimin kaderi değişir' ifadelerini kullandı.

İddialara ilişkin TV100 canlı yayınına bağlanan Yeniden Refah Partisi İBB Başkan adayı Mehmet Altınöz, ': Ben bir yere geçerken arkadaşlarım aradı ve uyardılar dediler ki Resul Tosun Bey İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının çekileceğinden bahsediyorlar. Bu ifade doğru değil. Çekilmiyoruz.' dedi. 🎥

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