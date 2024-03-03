Kabine Toplantısı Öncesi Flaş İddia! Emeklilerin Bayram İkramiyesi 5 Kat Zamlanacak
Emeklilerin bayram ikramiyesi yapılan yüzde 50'lik zamla 3 bin TL'ye yükselirken, iktidarın yapılan zamma gelen tepkiler üzerine bayram ikramiyesini 10 bin TL'ye yükselteceği iddia edildi.
Emeklilerin bayram ikramiyesine 2024 yılında yapılan yüzde 50'lik zamla 3 bin TL seviyesine yükselirken, iktidar kulislerinde seçim üzeri büyük bir zam daha yapılacağı konuşuluyor.
Kısa Dalga'dan Mehmet Çetingüleç'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın (Pazartesi günü) gerçekleştirilecek Kabine toplantısı sonrası emekli ikramiyesinin 10 bin TL'ye çıkarıldığını açıklayacak.
İktidar kulislerinden yansıyan bilgiyi aktaran Çetingüleç, 'Böylece 2023 yılında 2 bin TL olan ikramiyeye 5 kat zam yapılmış olacak.İktidar kanadından kulislere yansıyan bilginin doğru çıkması halinde emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 10'ar bin TL, yani toplamda 20 bin TL ikramiye alacak.' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye seyyanen zam taleplerine bütçeyi işaret ederek, kaynak ayrılamayacağını savunmuştu.
Erdoğan şunları söylemişti:
“Şimdi birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. Bakınız bizim ülkemizde hali hazırda 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık, 10 bin lira eklemek demek 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. Yani 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor.”
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Sanmıyorum ama
Kaynak ayrılmayacak olmasına rağmen verilirse işimiz yaş, her halükarda misliyle alıyorlar bu defa hem vergi olarak hem zam olarak bindirdikçe bindirecekler.
Para basıp yine dağıtır. Sonuçları sıkıntı değil onlar için.
Bunlar zam veriyoruz diyorlarsa yüklü miktar zam bindirecekler