26 Ekim Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
26 Ekim Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 26 Ekim Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Gaziantep’te 2012 yılında posta dağıtım merkezinde çalışan Şinasi Kozan, iş arkadaşlarıyla birlikte 36 kişiyi ‘yüksek kâr’ vaadiyle 600 milyon lira dolandırdı. Dolandırıcılığın ortaya çıkmasının ardından postacı Şinasi sırra kadem bastı. Sabah'tan Mehmet Boncuk'un haberine göre Kozan ve 6 sanık hakkında 270 yıla kadar hapis isteniyor.
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Son zamanlarda polise yönelik saldırılar arttı. Bir saldırı haberi daha Cizre'den geldi. Cudi Mahallesi Muhtarlığı binası önüne gelen 2 kişi, görevli polis memurlarına çakmak gazı ile destekli paylatıcı madde attı. Patlamada şans eseri kimse yaralanmadı.
29 Ekim Salı günü, tüm Türkiye’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak. Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi olan SOLOTÜRK’ün, Cumhuriyet Bayramı’na özel yapacağı gösterinin de saati belli oldu. SOLOTÜRK’e bağlı uçaklar, 29 Ekim Salı günü Maltepe Sahil Park üzerinde saat 16.00’da gösteri uçuşu yapacak.
Ekonomist Şenol Babuşcu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun aldığı yeni kararla elektrik faturalarına yeni zam geleceğini iddia etti. Kararı “gizli zam” olarak yorumlayan Babuşcu, karardan etkilenen bazı konutlarda aylık faturanın 200 liradan 500 liraya çıkabileceğini söyledi.
5 Kasım'da gerçekleşecek ABD başkanlık seçiminde yarış hız kesmeden devam ediyor. Peki hangi ünlü kimi destekliyor? Gelin, birlikte bakalım!
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın tutuklu lideri Abdullah Öcalan’a yönelik yaptığı çağrıya tepki göstermişti. Cübbeli Ahmet, bugün Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etti. Cübbeli Ahmet’in, ziyaret sonrası Devlet Bahçeli’nin çağrısını daha iyi anladığı iddia edildi.
Makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, hafta içi Ankara’da TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısında şehit olan 5 vatandaşımızdan biriydi. Yeni Şafak gazetesinin, bugün okuyucuları için hazırladığı çengel bulmacada şehit Zahide Güçlü Ekici’ye yer vermesi sosyal medyada tepki çekti.
Denizli’de bulunan Karcı Dağı’nda çıkan orman yangını 3’üncü gününde devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamada yangını kontrol altına almak için tüm birimlerin görevinin başında olduğu ifade edilirken, vatandaşlar da yangını söndürmek için seferber olmuş durumda.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı sonrasında Öcalan’ın yeğeni olan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile Abdullah Öcalan, İmralı’da bir görüşme gerçekleştirmişti. Gazeteci Altan Sancar, ikilinin görüşmesinde yaşananları anlattı.
Türkiye'nin yeni gündemi Dubai çikolatası oldu. Uğruna kuyruklarda beklenen çikolata için yeşil sahalardan da bir ses geldi.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı “Öcalan’a çağrı” açıklamasına destek verdi. “Sonuna kadar Devlet Bahçeli’nin arkasındayız” diyen Zeybekçi, “Son bir defa onlara 'gelin bir olalım' deme imkanımız ve şansımız var” açıklamasında bulundu.
Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 4-0 yenerken en çok eleştirilen isim Carlo Ancelotti oldu. Dört gollü mağlubiyetin yanı sıra Barça'nın muazzam futbolu ve Ancelotti'nin oyuna her müdahalesiyle daha kötüye giden Real Madrid gerçeği taraftarları çıldırttı. En çok eleştiri konusu ise Arda'nın bir dakika bile süre alamaması oldu.
Ultimate Fighting Championship (UFC) 308'de Türk dövüşçü İbo Aslan, yine iddailı şekilde ringe çıktı. Bu büyük maçın tamamlanması saniyeler sürdü.
İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor on kişilik Göztepe'ye mağlup oldu. İzmir ekibi 90+1'de fişi çekti ve üç puanı hanesine yazdırdı.
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